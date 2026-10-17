Afrique: Ligue des Champions CAF - Le CA arrache un précieux nul (1-1) face au TP Mazembe

17 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Le Club Africain a réalisé une belle opération ce samedi en décrochant un match nul (1-1) face au TP Mazembe, en match aller du deuxième tour de la Ligue des Champions de la CAF, disputé dans le chaudron de Lubumbashi.

Dominateurs par moments et solides défensivement, les Rouges et Blancs ont su répondre du tac au tac aux assauts congolais. Ce sont pourtant les locaux qui ont ouvert le score à la 37e minute grâce à une réalisation de Josué Kazema. Mais la joie congolaise a été de courte durée : le Club Africain a immédiatement réagi à la 38e minute, l'attaquant Allan Kanté égalisant d'une frappe chirurgicale, assommant la défense adverse.

Ce score de parité (1-1) offre une option intéressante aux Clubistes avant la manche décisive. Le match retour se tiendra le dimanche 25 octobre prochain au Stade Hammadi Agrebi de Radès, à partir de 18h00.

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