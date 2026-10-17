Tunisie: Kairouan - La Sonede simplifie le paiement des factures

La Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux a organisé une journée d'information dans la région de Kairouan. L'événement visait à promouvoir le prélèvement automatique pour le paiement des factures d'eau et le règlement des dettes. À cette occasion, deux nouveaux abonnés ont signé leur convention de domiciliation bancaire. Cette adhésion confirme l'intérêt des citoyens pour les solutions proposées par l'entreprise.

La rencontre s'est déroulée en présence de la Directrice de la communication et du chef de district de Kairouan. Plusieurs cadres administratifs, juridiques et financiers ont également participé aux échanges.

Les équipes de la SONEDE ont présenté les avantages du prélèvement automatique. Elles ont répondu aux questions des usagers et expliqué les étapes pour régler les factures en cours ou les arriérés.

Sécuriser le service public de l'eau potable

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Cette initiative reflète la nouvelle stratégie de communication de la SONEDE. L'entreprise privilégie le contact direct et l'écoute de ses clients.

En facilitant le paiement des dettes, la société renforce son équilibre financier. Cette démarche garantit la continuité de la distribution d'eau potable sur tout le territoire.

Ces actions s'inscrivent dans le Projet d'Amélioration des Performances des Réseaux. Ce programme bénéficie du soutien financier de la Banque allemande de développement et de l'Union Européenne.

Le projet concerne sept gouvernorats du centre et du sud de la Tunisie : Kairouan, Sidi Bouzid, Kasserine, Gafsa, Tataouine, Médenine et Gabès.

La SONEDE va poursuivre ces journées de sensibilisation dans ses autres districts. L'objectif reste de rapprocher l'information des citoyens et de renforcer la transparence. L'entreprise souhaite encourager tous ses usagers à adopter ces modes de paiement simplifiés.