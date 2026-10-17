Tunisie: Journée mondiale de l'ostéoporose - Près de 350 personnes bénéficient d'un dépistage gratuit à l'Institut Kassab

Près de 350 citoyens et citoyennes ont bénéficié, ce samedi, de consultations médicales, d'examens de dépistage et d'ateliers de sensibilisation. Ces prestations ont été assurées par le service de rhumatologie de l'Institut national d'orthopédie Mohamed Kassab à Manouba, à l'occasion d'une journée portes ouvertes organisée dans le cadre de la Journée mondiale de l'ostéoporose, sous le thème « Protégez vos os ».

S'exprimant à cette occasion, la cheffe du service de rhumatologie, Pr Faten Hamdi, a précisé que cet événement visait à sensibiliser le grand public à cette pathologie et à promouvoir les moyens de prévention. Des consultations de dépistage rapide, des évaluations des facteurs de risque ainsi que des conseils médicaux généraux ont été dispensés afin d'orienter les cas suspects vers une ostéodensitométrie (mesure de la densité minérale osseuse).

Cette journée d'action, rehaussée par la présence de la directrice de l'Institut Kassab, Khadouja Ben Hamda Souid, a mobilisé plus de 15 médecins du service de rhumatologie, épaulés par une équipe du service de médecine physique, des spécialistes en kinésithérapie et ergothérapie, ainsi que du personnel paramédical et technique.

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L'accent a particulièrement été mis sur les règles d'hygiène de vie pour préserver la santé osseuse et articulaire. Les spécialistes ont insisté sur l'importance d'une alimentation équilibrée, riche en calcium, en vitamine D et en protéines, éléments essentiels à la construction et au maintien de la masse osseuse. La pratique régulière d'une activité physique, l'arrêt du tabac, le suivi médical rigoureux et l'aménagement d'un environnement domestique sécurisé pour éviter les chutes -- en particulier chez les personnes âgées -- ont également été fortement recommandés.

Pr Hamdi a rappelé que l'ostéoporose reste une maladie fréquente mais souvent méconnue ou confondue avec d'autres affections articulaires. Qualifiée de « maladie silencieuse », elle ne présente généralement aucun symptôme apparent jusqu'à l'apparition d'une première fracture. D'où l'intérêt crucial du dépistage précoce, qui permet de diagnostiquer la maladie avant l'apparition de complications et d'initier une prise en charge médicale adaptée.

Un capital osseux qui se constitue dès l'enfance

La spécialiste a également souligné que la prévention contre l'ostéoporose débute dès le plus jeune âge. Le corps humain développe sa masse osseuse jusqu'à l'âge de 25 ans environ, pour atteindre son pic de densité entre 25 et 30 ans. Passé cet âge, la densité osseuse diminue progressivement avec le vieillissement.

Cette perte osseuse s'accélère nettement chez la femme après la ménopause, en particulier au cours des dix premières années qui suivent. De plus, le risque de fracture augmente considérablement chez les seniors, femmes comme hommes, notamment après 70 ans.