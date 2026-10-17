Afrique: Brazzaville et le Caire

17 Octobre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)

La République du Congo et la République arabe d'Égypte ont établi des relations diplomatiques en 1964. Le 15 octobre dernier, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du pays des Pharaons, Mme Nazly Aly Ahmed Zaky EIFayoumy, a officiellement pris ses fonctions au terme d'une réception au Palais du peuple par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

De source diplomatique, Brazzaville et le Caire ont encore un long chemin à parcourir pour concrétiser les projets qui sous-tendent leur coopération. Depuis un peu plus de cinq décennies, le cadre juridique posé par les accords liant les deux pays tarde à traduire en actes la volonté réciproque de développer les échanges dans les secteurs clés tels que l'enseignement, le transport aérien, le commerce, l'agriculture, l'environnement, les finances, la culture et la santé.

Une note particulière concerne cependant le renouvellement des bourses de formation des cadres de la force publique congolaise dans les grandes écoles égyptiennes. Le souhait des deux parties est de voir cette dynamique s'élargir aux domaines cités plus haut qui sont autant d'opportunités pour les hommes d'affaires congolais et égyptiens.

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Dans cette optique l'échange régulier des ambassadeurs permet de garder l'espoir qu'à court et moyen terme, en commission mixte, les experts se pencheront sur les obstacles qui freinent l'éclosion de l'axe Brazzaville-le Caire. Alors, bien sûr que les atouts existent pour en faire un exemple réussi de la coopération Sud-Sud.

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