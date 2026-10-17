Congo-Brazzaville: ARTs martiaux - Olivier Biyoudi Loukombo valide son 2e dan international de Kobudo Koburyu

17 Octobre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rude Ngoma

Olivier Biyoudi Loukombo, figure majeure des sports de combat au Congo, vient d'intégrer la grande famille du Kobukaï après avoir réussi avec succès l'examen du 2e dan de Kobudo Koburyu de l'école Takashi Kinjo. Président de la Fédération congolaise de Tonfa et professeur principal de cette discipline, il s'appuie sur près de trente ans de pratique du karaté Kyokushin et des armes traditionnelles comme le Bo et le Tonfa pour former de nombreux élèves.

Le parcours de Me Olivier Biyoudi Loukombo force l'admiration par sa simplicité et sa détermination. Dans son dojo aménagé en extérieur sur le sable, il transmet sa passion avec des moyens limités mais une exigence constante. Sa démarche de perfectionnement, marquée par des échanges réguliers autour des Kata et des Bunkai avec son enseignant, illustre un engagement remarquable et une quête d'excellence couronnée par ce nouveau grade international.

Olivier Biyoudi Loukombo est un expert martial congolais cumulant près de trois décennies d'expérience. En plus de ses fonctions de président de la Fédération de Tonfa, il est doué en karaté Kyokushin, un style réputé pour sa rigueur physique et mentale, tout en développant la pratique du Kobudo à travers le maniement du Bo et du Tonfa à Brazzaville. Récemment reçu au 2e dan de Kobudo Koburyu au sein de l'école internationale Takashi Kinjo, il se distingue par un encadrement axé sur la discipline et la régularité.

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