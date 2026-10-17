Congo-Brazzaville: Université Marien-Ngouabi - Les négociations avec le ministre Pierre Mabiala reportées

Les négociations entamées, le 15 octobre, à Brazzaville, entre le gouvernement et le collège intersyndical de l'Université, ont été reportées à la date du 19 octobre pour incompatibilité des agendas.

Les pourparlers portaient essentiellement sur le compte-rendu de la réunion de concertation du 07 septembre et l'avis de grève du 08 octobre au niveau de l'enseignement supérieur. A l'occasion de la précédente concertation, le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, avait expressément invité les parties prenantes à activer les mécanismes internes de dialogue et de négociation entre le ministère de l'Enseignement supérieur, l'université Marien-Ngouabi et les partenaires sociaux.

Des négociations ont été initiées, malheureusement sans succès, créant ainsi une montée de tensions sociales au sein de l'université. « En organisant les présentes négociations, notre démarche ne vise qu'un seul but, à savoir la reprise du cours normal des activités académiques et administratives à l'université Marien-Ngouabi », a déclaré le ministre Pierre Mabiala.

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Signalons que le collège intersyndical de l'université était représenté lors de ces travaux par trois organisations syndicales, notamment le Syndicat des enseignants du supérieur, le Syndicat du personnel non enseignant du supérieur et le Syndicat national de l'université.