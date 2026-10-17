Congo-Brazzaville: Université Marien-Ngouabi - Les négociations avec le ministre Pierre Mabiala reportées

17 Octobre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Fortuné Ibara

Les négociations entamées, le 15 octobre, à Brazzaville, entre le gouvernement et le collège intersyndical de l'Université, ont été reportées à la date du 19 octobre pour incompatibilité des agendas.

Les pourparlers portaient essentiellement sur le compte-rendu de la réunion de concertation du 07 septembre et l'avis de grève du 08 octobre au niveau de l'enseignement supérieur. A l'occasion de la précédente concertation, le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, avait expressément invité les parties prenantes à activer les mécanismes internes de dialogue et de négociation entre le ministère de l'Enseignement supérieur, l'université Marien-Ngouabi et les partenaires sociaux.

Des négociations ont été initiées, malheureusement sans succès, créant ainsi une montée de tensions sociales au sein de l'université. « En organisant les présentes négociations, notre démarche ne vise qu'un seul but, à savoir la reprise du cours normal des activités académiques et administratives à l'université Marien-Ngouabi », a déclaré le ministre Pierre Mabiala.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Signalons que le collège intersyndical de l'université était représenté lors de ces travaux par trois organisations syndicales, notamment le Syndicat des enseignants du supérieur, le Syndicat du personnel non enseignant du supérieur et le Syndicat national de l'université.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.