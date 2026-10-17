Congo-Brazzaville: Concours « Atelier de l'avenir » - Plus de cinq millions de FCFA à gagner cette année

La plateforme numérique sociale Avenir du Congo, avec la participation de l'association internationale Globus, a lancé l'édition annuelle de son concours « Atelier de l'avenir ». Cette initiative se présente comme une opportunité unique pour les citoyens venus de tous les départements du pays de faire valoir leurs talents et leurs idées au service du développement national.

Après le succès de l'édition précédente, qui avait déjà révélé des talents et des initiatives à travers le pays, le concours « Atelier de l'avenir » revient avec des ambitions renforcées. Selon les organisateurs, le concours se décline en cinq catégories. La première, intitulée « Les idées du peuple pour l'avenir », récompensera les projets ou solutions déjà mises en oeuvre pour améliorer la vie dans le pays dans tous domaines confondus. La deuxième dénommée « La voix de la nation » est destinée aux chanteurs et instrumentistes.

La troisième aura pour thème « Le mouvement, c'est la vie » qui s'adresse aux danseurs, entraîneurs et organisateurs de compétitions. La quatrième, pour sa part, relève de l'entrepreneuriat avec comme thématique « Mon entreprise, mon pays ». Elle concerne les entrepreneurs porteurs de modèles économiques innovants. Enfin, « Le rire du Congo » comme cinquième catégorie, mettra à l'honneur les humoristes capables de faire rire tout le pays.

Par ailleurs, quatre prix spéciaux seront décernés, entre autres, à l'enseignant de l'année, au blogueur de l'année, journaliste de l'année et personnalité publique de l'année. Ces distinctions consacrent, en effet, des acteurs dont l'influence souvent discrète mais déterminante façonne le quotidien et l'opinion publique.

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Le fonds de récompense du concours s'élève à 5 000 000 FCFA. Les principes fondamentaux de la compétition reposent sur l'accessibilité, la transparence et l'échelle. Tous les habitants du Congo sont appelés à déposer leurs demandes d'inscription via Internet. Un jury indépendant évaluera les candidatures selon des critères clairs, et il faut être entendu dans n'importe quelle partie du Congo.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 8 novembre. Le vote en ligne se déroulera du 9 au 30 novembre, tandis que la cérémonie de gala aura lieu au Palais des congrès de Brazzaville, le 19 décembre 2026. Les candidats sont invités à soumettre leur dossier sur le site https://avenir.cg/ « L'avenir du Congo commence par toi », rappellent les organisateurs.