Congo-Brazzaville: Fonds routier - Le comité de direction plaide pour un financement d'urgence

Le comité de direction du Fonds routier présidé par Yves Ickonga a tenu le 16 octobre à Brazzaville sa 25e session extraordinaire. Les travaux ont porté essentiellement sur la situation financière de la structure et sur la gestion de son personnel nouvellement recruté.

L'organisation de cette session s'est justifiée par l'urgence des problèmes affectant le fonctionnement de l'institution. Dès l'ouverture des travaux, le président du comité de direction a rappelé aux membres du comité l'importance de cette réunion jugée utile pour les amener à trouver des solutions idoines. « Les problèmes devenant cruciaux, nous avons pensé qu'il fallait le faire de façon urgente », a-t-il indiqué.

Au terme des travaux, les membres du comité de direction ont adopté une recommandation portant sur le ressourcement du Fonds routier selon les prévisions établies pour cette année, ce qui lui permettra d'assurer sa mission, celle du financement de l'entretien routier. « Nous tenions à attirer l'attention de nos autorités sur ce qui doit être fait pour entretenir le réseau routier de notre pays », a déclaré le président du comité de direction, Yves Ickonga. Le ressourcement du Fonds routier, dont les difficultés sont récurrentes, avait été réajusté lors de la dernière session à 27 milliards de FCFA. « Nous avons rien vu et il fallait que cela soit dit. La saison sèche est passée, et il nous reste peu de temps pour améliorer les choses avant de passer à l'année suivante », a-t-il insisté.

Les membres du comité ont relevé l'absence de connaissance exacte du point de blocage pour le financement. Ils espèrent cette fois de voir les problèmes de fonds de la structure être résolus.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres