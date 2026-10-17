Ile Maurice: Energies renouvelables - Le Dr Maurice Itous Ibara présente la nouvelle carte géologique à Magnons

La présentation de la nouvelle carte géologique pétrolière, minière et gazière renouvelable à Magnons, qui va faire de la République du Congo le leadership mondial des nouvelles énergies renouvelables et nouvelles forêts, a eu lieu la semaine dernière à l'Académie des sciences et des arts du Congo (Asac), par le Dr Maurice Itous Ibara, chercheur congolais en physique chimie et biologie dans les nouvelles filières solaires liées au magnétisme vital.

Le projet mondial de pétrole à Magnons est un projet multidimensionnel qui comprend les cultures de nouveaux gisements de pétrole non polluant, d'hydrocarbures, de gaz, de mines (polluantes et non polluantes) et aussi des nouvelles forêts. Il s'étale sur 64 pays de la planète terre pour 100 000 emplois au-moins pour chaque pays. Pour le présentateur de ce projet, le Dr Maurice Itous Ibara, le Congo est le nouvel eldorado ou nouveau pays le plus riche de la planète terre par le fait que toutes les grandes réserves des nouvelles ressources naturelles du monde au troisième millénaire y sont hébergées.

Ces nouveaux gisements qui remplissent la terre congolaise pour être pourvoyés dans le reste de la planète sont cultivés par le Dr Maurice Itous Ibara. Chacun des nouveaux gisements non polluants à une durée d'exploitation de cinq à dix siècles et idem pour les gisements polluants qui ont une durée d'exploitation de 273 ans (2,5 siècles). Partant du premier jour de la mise en terre du Magnons (énergie solaire liquéfiée), il y a deux étapes. La première étape: le pétrole semi-naturel dont la vitesse de 500.000 km/s réduit les centaines de millions d'années en deux cents jours (8 à 9 mois).

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La deuxième étape: la naturalisation. Elle consiste à rendre le pétrole sous la forme naturelle. Elle dure trois cents jours. Quelques gisements du pétrole à Magnons en République du Congo sont présents dans la zone économique spéciale (ZES) de Ouesso ; la ZES d'Oyo-Ollombo ; la ZES de Brazzaville ; la ZES de Pointe-Noire. A noter que les gisements de gaz à Magnons sont innombrables autour de toutes les grandes et petites réserves de pétroles (polluants et non polluants), idem pour des grandes et petites réserves des forêts à Magnons qui poussent dans tous les départements du Congo.

Cultiver 921 000 000 gisements de pétroles à Magnons pour remplacer les soleils morts

Le Dr Maurice Itous Ibara a fait savoir que l'univers est composé de 1 084 337 349 soleils. Chaque 25 000 ans, ces soleils meurent. Il y a 921 000 000 de soleils morts, ce qui constitue 85% du réchauffement climatique. Il en reste 163.337.349 soleils qui représentent 15% du règlement climatique y compris les trois grands bassins tropicaux de la planète terre et leurs tourbières. C'est donc la mort de 921 000 000 de soleils y compris leurs nombres, qui constituent le réchauffement climatique de la planète; raison de cultiver 921 000 000 de gisements de pétroles à Magnons pour remplacer les soleils morts et régler le climat d'ici à 2094 et aussi trouver la solution aux défis de la science.

Pour le Dr Maurice Itous Ibara, cette nouvelle carte marque une nouvelle ère; l'ère des nouvelles énergies renouvelables sous le vocable de pétrole à Magnons pour toute la planète terre. «Je plante le pétrole à Magnons au Congo et le pétrole va former des gisements dans toute la planète terre dans 65 pays du monde, dont les États-Unis, la France, le Venezuela, l'Arabie Saoudite, le Congo lui-même où à Impfondo où nous avons des gisements d'hydrocarbures de 2 500 000 barils par jour qui vont paraître d'ici fin 2027, comme aussi à Brazzaville dans le centre ville, tout comme à Pointe-Noire, a-t-il déclaré. Avant d'ajouter que ce pétrole va produire plus de cent mille emplois par pays.

De 2027 à 2029, il aura fini sa course dans le cadre de la maturation. Il restera le temps d'exploitation, parce qu'un gisement est exploité au moins en dix siècles. Cela veut dire que le pétrole renouvelable c'est une nouvelle marque pour la planète terre. «Parce que les hydrocarbures que nous avons sont non renouvelables. Or, cette fois-ci nous avons le pétrole renouvelable. Pourquoi le pétrole à Magnons ? Parce que nous traversons une nouvelle civilisation universelle énergique millénaire, l'ère des nouvelles énergies renouvelables. Le défi de la science est de créer ces nouvelles énergies renouvelables ou pétrole à Magnons afin de régler le réchauffement climatique», a signifié le Dr Maurice Itous Ibara.