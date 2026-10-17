Congo-Brazzaville: UDH-Yuki - La présidence de Brazzaville réclame un congrès extraordinaire unitaire et sans exclusive

Le président du département de Brazzaville de l'Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki), Joseph Mpouo, a, dans une déclaration délivrée le 14 octobre, déploré le mauvais fonctionnement des structures du parti, du sommet à la base depuis que la nouvelle direction politique a pris les rênes en décembre 2023. À cet effet, il a lancé un appel pour la tenue immédiate d'un congrès extraordinaire unitaire et sans exclusive du parti avant les échéances électorales.

La déclaration revient sur les douze engagements pris par la nouvelle direction politique pour remettre le parti sur les rails après la crise interne consécutive au décès, en mars 2021, du président fondateur Guy Brice Parfait Kolelas. Parmi lesquels la restructuration du parti sur le plan national et international, la poursuite des idéaux du défunt président à travers le Plan Parfait pour le redressement du Congo, l'acquisition d'un terrain et construction du siège, installation des centres de soins de santé de proximité, la création d'emplois pour les jeunes et le raffermissement des relations avec les autres partis de l'opposition. « Rien de tout cela n'a été réalisé. Voilà pourquoi il faut le dire plus haut que notre parti est actuellement très malade et complètement paralysé », a déclaré le président départemental, estimant que cette situation risque de « plonger le parti dans un coma profond d'où il ne pourra se le remettre », a-t-il dit.

Les membres de la structure de Brazzaville se plaignent notamment que le parti ne dispose plus de siège national, « ce qui est inadmissible pour une grande formation politique comme l'UDH-Yuki ». Ils pointent également la paralysie des organes statutaires. Le conseil national, organe central du parti, ne s'est pas réuni en session depuis trois ans, en dehors de sa session inaugurale, alors que l'article 34 du règlement intérieur stipule que le conseil national se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans sur convocation du président de l'UDH-Yuki. « Cela caractérise une incompétence et une immaturité politiques », a relevé le président départemental dans sa déclaration.

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Pour Joseph Mpouo, le parti ne vit plus, étant donné que la majorité de ses militants et sympathisants a fait défection vis-à-vis de la direction politique actuelle. « Notre parti est déjà au point mort, au risque de se compromettre les chances aux prochaines élections législatives et locales de juillet 2027, aux termes desquelles il ne pourrait avoir aucun élu ». Il déplore l'engagement sur le terrain de l'organisation qui n'a cessé d'être un parti de masses, contraire au idéaux de son président fondateur. « Elle est devenue un simple instrument politique dont l'essentiel est d'exister sur le plan administratif et non un parti digne de ce nom », s'est indigné le président départemental de Brazzaville.

« Le parti appartient aux militants »

Au regard de ces manquements, les membres des structures intermédiaires et de base du département de Brazzaville disent prendre désormais le destin du parti en mains et en toute responsabilité afin de sauver le parti en perdition. « Car le parti appartient aux militants et la direction politique n'est qu'une émanation de leur volonté », souligne la déclaration.

Ils demandent en conséquence la tenue immédiate du congrès extraordinaire unitaire, sans exclusive, et de réaffirmation des idéaux du parti légués par son président fondateur. « Notre démarche a pour objectif de sortir le parti de l'immobilisme et de créer les conditions d'une réunification des différentes sensibilités. Notre idéal est de permettre aux militants de se retrouver autour d'une même table, de rétablir les organes du parti sur une base consensuelle et, surtout, de préparer collectivement les prochaines échéances électorales. Il ne s'agira pas ici d'un congrès de règlement des comptes, mais un grand mbongui », a déclaré Joseph Mpouo.

Pour la présidence de Brazzaville, le principal défi posé aujourd'hui est celui de la construction de la confiance interne. La question n'est plus seulement qui doit diriger le parti à l'issue de ce congrès consensuel. Elle porte également sur la capacité des différentes composantes du parti à trouver un compromis politique « afin de permettre à notre formation de fonctionner convenablement comme une organisation unifiée et de présenter ses candidats dans les meilleures conditions possibles, gage de survie pour notre précieux appareil politique, l'UDH-Yuki », ont suggéré les membres de la capitale.