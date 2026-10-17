Congo-Brazzaville: Gouvernance - Mobiliser les ressources publiques

Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a souligné, le 15 octobre, à l'ouverture des travaux de la 13e session ordinaire budgétaire, la nécessité de veiller à une mobilisation efficiente des ressources publiques aux fins de relever les défis des temps nouveaux.

Selon le président de la chambre basse du Parlement, cette mobilisation doit reposer sur une administration fiscalo-douanière moderne et digitalisée. « Il va sans dire que la gestion en mode programme, en cours, nous permet de passer d'une culture de moyens à une culture de résultats. Nous devons y veiller. A ce sujet, Monsieur le président de la République nous rappelle que les projets doivent être bien étudiés, bien mûris, bien sélectionnés », a-t-il rappelé.

S'agissant des affaires inscrites à l'ordre du jour de cette session, Isidore Mvouba a insisté sur l'examen et l'adoption du projet de loi de finances exercice 2027, premier budget du nouveau quinquennat. « C'est un moment de grande responsabilité. Les députés que nous sommes, nous devrions traduire les aspirations de nos concitoyens au travers des choix pertinents libellés en projets structurants. Pour tout dire, derrière chaque ligne de crédit, il y a un service attendu, un besoin à satisfaire, pour accélérer la marche. C'est de cela qu'il s'agit : accélérer la marche ; ce n'est pas un vain slogan », a-t-il indiqué.

Soulignant l'importance de faire du Congo un pôle numérique majeur en Afrique centrale, il a affirmé qu'il n'y a pas de souveraineté numérique sans maîtrise et protection des données stratégiques. C'est ainsi qu'il a appelé le gouvernement à veiller à ce que la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel soit opérationnelle de façon diligente. Le but étant de respecter les droits des personnes, d'accompagner les administrations et les entreprises dans leur mise en conformité, et de contribuer à la sécurité des traitements de données, en lien avec les organismes compétents.

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Mettre en oeuvre les exigences des réformes constitutionnelles

« Les données de santé, d'état civil, d'éducation, de fiscalité et de protection sociale revêtent une importance stratégique. Ces données concernent la vie privée et les droits de nos concitoyens. Les protéger, c'est préserver à la fois les intérêts de la Nation et les libertés individuelles. De même, je saisis la présente opportunité, pour lancer le débat relatif aux réseaux sociaux, à la liberté de la presse et aux droits humains », a lancé le président de l'Assemblée nationale, précisant qu'il s'agit de trouver l'équilibre entre la liberté d'expression, le droit à l'information, la vie privée, la protection des données. Il faut, a-t-il expliqué, trouver les voies et moyens pour mettre un terme aux dérapages constatés au niveau de certains réseaux sociaux.

Dans le domaine de la paix, il a mentionné la visite effectuée à Brazzaville, le 3 octobre, par le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a déploré, d'après lui, le drame de Makotimpoko et annoncé la volonté de son pays à indemniser les victimes de cette « bêtise humaine. » Isidore Mvouba a notamment pris acte de cet engagement fortement attendu par le Congo de la rive droite.

« En effet, la paix est le socle sur lequel les deux chefs d'Etat, fortement meurtris par le drame de Makotimpoko, ont dit avec force la nécessité pour les deux Congo de vivre en paix, la paix qui est le socle à même de consolider le bon voisinage entre nos deux pays frères liés par l'histoire. L'Assemblée nationale réaffirme son attachement à la paix, à la stabilité des peuples, à la politique de bon voisinage avec tous nos voisins en général et avec notre grand voisin, géographiquement parlant, la RDC, en particulier », a-t-il souligné.

Le président de l'Assemblée nationale est, par ailleurs, revenu sur le contexte socioéconomique national dans lequel se tient cette session, appelant à la responsabilité, au travail, à la paix et à l'unité. À l'instar des divers affluents qui donnent au fleuve Congo sa puissance, Isidore Mvouba a demandé aux élus du peuple de converger, comme ils savent le faire, leurs énergies vers une même et seule ambition : celle de servir le Congo et de le conduire vers les berges illuminées de l'émergence.

« Je dis et répète, Denis Sassou N'Guesso est l'homme de la situation, l'homme d'aujourd'hui, de demain, et d'après-demain, au-delà de 2031. Cet objectif demande que nous mettions en oeuvre les réformes constitutionnelles qui l'exigent. Nécessité fait loi, comme a dit Démocrite », a-t-il conclu.