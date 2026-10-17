Congo-Brazzaville: Cancer - Le gouvernement alerte sur l'ampleur de la maladie

Au Congo, le cancer, qu'il soit du sein ou des cancers gynécologiques, se développe à un rythme inquiétant. Le ministre de la Santé et de la Population, Jean Rosaire Ibara, a tiré la sonnette d'alarme récemment, lors du lancement de la campagne de sensibilisation à la maladie, organisée par le ministère de la Promotion de la femme et du Pacte social, en collaboration avec l'association "Pour Elles".

Se servant des résultats d'une étude réalisée en 2024 sur la pandémie, Jean Rosaire Ibara a souligné, devant le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, que le cancer constitue de nos jours la troisième cause de mortalité au Congo.

Pour justifier l'ampleur de la situation, le ministre de la Santé a fait savoir qu'en 2020, le Congo a enregistré 2468 nouveaux cas de cancers, pour un peu plus de 2264 décès notifiés. En 2024, a-t-il souligné, la même enquête révèle que 3575 patientes atteintes des cancers du sein ou gynécologiques ont été dépistés à vers le pays, faisant plus de 2000 morts.

Pour ce faire, le gouvernement mise sur le dépistage de masse. Donc, à travers cette campagne qui s'achève le 30 octobre, l'objectif principal est de sensibiliser au moins 400 mille personnes sur l'ensemble du territoire national et de dépister au plus 20 mille.

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Le gouvernement profitera aussi de cette campagne pour encourager les filles et femmes à se faire dépister à temps et à prendre le vaccin contre le papillomavirus humain qui cause les cancers de col de l'utérus. Pour amplifier le combat contre cette pathologie ravageuse, le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, qui a donné le coup d'envoi de la campagne, a annoncé l'octroi, sur instructions du chef de l'Etat, d'un vaste terrain à l'association "Pour Elles" pour la construction d'un centre d'oncologie à Brazzaville.

Le chef du gouvernement a, par ailleurs, annoncé la construction prochaine, d'un centre de radiothérapie au sein du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville CHU-B), dédié à la prise en charge des malades atteintes du cancer. Le centre d'oncologie à construire servira d'hôpital spécialisé pour traiter les patientes atteintes de cancer, à la grande satisfaction de Mme Kenneth Bourrière, présidente de l'ONG "Pour Elles", affirmant l'engagement de sa structure à rapprocher les soins des familles.

Pour elle, chaque femme doit accéder à un diagnostic fiable et à un traitement adapté, sans être contrainte de recourir à l'étranger pour se soigner. La ministre de la Promotion de la femme et du Pacte social, Inès Nefer Bertille Voumbo Yalo, pour sa part, a salué cette initiative. Dans le cadre de cette campagne, une grande marche de sensibilisation a été organisée le samedi matin en ville.