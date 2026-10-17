Sénégal: Un expert prône un cadre juridique adapté apte à faire du sport un levier de développement économique

Dakar — L'ancien directeur de cabinet du ministère de la Jeunesse et des Sports, Moussé Dior Diop, a appelé, samedi, à doter le sport d'un cadre juridique adapté, d'une gouvernance performante et de financements innovants, pour en faire un moteur de l'économie sénégalaise.

"La première condition que j'ai recensée [pour faire du sport un levier de développement économique] est de structurer un cadre juridique approprié et un bon environnement des affaires de ce secteur", a-t-il déclaré.Il s'exprimait au cours d'un panel, sur le thème "Le sport, outil de transformation économique et de promotion sociale inclusive", organisé dans la cadre de la célébration de la 64e anniversaire de la section sénégalaise de l'Union de la presse francophone (UPF).L'inspecteur de la jeunesse et des sports a notamment mis en avant les avancées liées au nouveau Code du sport adapté en mai dernier, qui introduit le statut de société sportive et prévoit des dispositions relatives aux ligues professionnelles et aux agents sportifs.

Ces mécanismes doivent contribuer à structurer l'économie du sport, à professionnaliser les disciplines et à favoriser la création d'emplois décents, a-t-il souligné.

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Moussé Dior Diop a également insisté sur la nécessité de renforcer la gouvernance et les performances organisationnelles et techniques des structures sportives, en accordant une place importante à la qualité, à la sécurité et à la productivité dans leur fonctionnement.

Il a dans le même temps préconisé le recours à des stratégies de financement innovantes pour permettre au sport de mieux contribuer au développement économique.