Sénégal: L'UPF Sénégal pour le renforcement de la formation continue des journalistes à l'ère de l'IA

Dakar — La présidente de la section sénégalaise de l'Union de la presse francophone (UPF), Adama Diouf Ly, a souligné, samedi, la nécessité pour la corporation de renforcer la formation continue des journalistes, notamment dans le domaine du numérique, afin de favoriser une utilisation responsable des technologies, particulièrement de que l'Intelligence artificielle (IA).

"Nous devons investir dans la formation continue, accompagner les jeunes journalistes, renforcer nos compétences numériques et promouvoir une utilisation responsable des nouvelles technologies", a-t-elle déclaré lors d'une rencontre organisée à la Maison de la presse Babacar-Touré, à Dakar, marquant le 64e anniversaire de l'UPF - Sénégal

La journaliste à l'Agence de presse sénégalaise (APS) a notamment évoqué l'essor de l'intelligence artificielle, la multiplication des sources d'informations et la rapidité de diffusion des contenus, qui transforment les pratiques professionnelles et redéfinissent le rapport des médias au public.

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"Ces évolutions offrent de nouvelles perspectives, mais soulèvent également des défis liés à la désinformation, à la manipulation des opinions, à la précarité économique des entreprises de presse, aux conditions de travail des journalistes et aux menaces pesant sur leur sécurité", a-t-elle souligné.

Face à ces enjeux, elle a insisté sur la nécessité de faire preuve de "lucidité, d'audace et de solidarité", tout en prônant la consolidation de médias économiquement viables, capables de préserver leur indépendance.

La présidente de l'UPF - Sénégal a également rappelé que la liberté de la presse s'accompagne d'exigences professionnelles, notamment la vérification des faits, le respect de la dignité des personnes, l'honnêteté intellectuelle et la résistance aux pressions susceptibles de compromettre l'indépendance des journalistes.

La célébration du 67e anniversaire de la section sénégalaise de l'UPF s'est tenue autour d'un panel sur le thème "Le sport, outil de transformation économique et de promotion sociale inclusive", à quelques jours de l'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, prévu du 31 octobre au 13 novembre.