Sénégal: Matam - Une association locale souligne l'importance des langues nationales dans l'éducation et le développement

Matam — Le président d'une organisation locale dénommée Fédération départementale des acteurs en alphabétisation de Matam (FEDAAM), a souligné, samedi, la nécessité de renforcer les politiques de promotion des langues nationales au service de l'éducation et du développement.

S'exprimant lors de la première rencontre de la FEDAAM, Demba Soumaré a également plaidé pour un renforcement des moyens alloués au secteur de l'alphabétisation, soulignant que l'éducation non formelle doit bénéficier d'une meilleure prise en charge au même titre que les autres composantes du système éducatif.

Selon lui, les "soldats de l'alphabétisation", contribuant au quotidien à la mise en oeuvre des programmes et politiques méritent davantage d'accompagnement financier de la part des pouvoirs publics.

Venu présider la première rencontre initiée par cette association, le président du Conseil départemental de Matam, Amadou Djibril Diallo, a mis l'accent sur l'importance des langues nationales dans le développement économique et social.

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Fort de son expérience en tant qu'ancien directeur de cabinet du ministère chargé de la Promotion des langues nationales, il a souligné la nécessité de dépasser le stade de la codification des langues pour favoriser leur utilisation effective à grande échelle.

Il a également insisté sur la place de la langue maternelle dans les apprentissages et dans la vie sociale, estimant que l'un des principaux défis du Sénégal réside désormais dans la vulgarisation des langues nationales et leur intégration effective dans le système éducatif, particulièrement dans l'enseignement élémentaire.

Cette première rencontre de la FEDAAM a été l'occasion de mettre l'accent sur les attentes des acteurs de l'alphabétisation au niveau local et la nécessité de renforcer les politiques de promotion des langues nationales au service de l'éducation et du développement.