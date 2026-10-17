Sénégal: Kolda - Présentation d'un mémorandum pour alerter sur les entraves aux droits des filles

Des filles de la région de Kolda (sud), ont remis, samedi, à la ministre de la Famille et des Solidarités, un mémorandum listant les entraves aux droits des enfants dans cette partie du Sénégal, parmi lesquelles figurent les mutilations génitales féminines (MGF), les mariages d'enfants, les grossesses précoces, ainsi que les violences basées sur le genre, a constaté l'APS.

Cette initiative s'inscrit dans le sillage de la Journée internationale de la fille commémorée le 11 octobre de chaque année.

Cette année l'édition est placée sous le thème : "Mettre fin au mariage des enfants et investir dans les droits des filles".

A cette occasion, leur porte-parole, Khadidiatou Diallo, fait savoir que les filles de la région de, Kolda sont confrontées à de nombreux défis qui vont à l'encontre de leurs droits et compromettent leur avenir.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle a notamment mis en lumière les obstacles persistants liés au maintien des filles à l'école et le manque d'opportunités d'autonomisation économique des plus âgées.

Dans le mémorandum lu par Khadidiatou Diallo, plusieurs recommandations sont formulées à l'attention des autorités administratives, tendant à mettre en place des services d'écoute, d'orientation, de soutien psychosocial et d'accompagnement juridique.

Elle a également lancé un appel en faveur du maintien des filles à l'école, l'accès à une formation professionnelle adaptée, la pérennisation des initiatives locales en faveur des filles des collectivités locales.

Présente à la cérémonie de commémoration, la ministre de la Famille et des Solidarités a déclaré qu"'aucune fille ne devrait être privée de son enfance ni de son droit à l'apprentissage".

"Investir dans les filles, c'est investir dans la prospérité et la stabilité du Sénégal", a notamment dit Marie Angélique Mame Selbé Diouf, rappelant "l'urgence de garantir à chaque fille une pleine jouissance de ses droits, dans la dignité, l'égalité et la justice".

Elle a, en ce sens, souligné les efforts réalisés dans le cadre de la Stratégie nationale pour la protection de l'enfant, le Plan d'action national pour mettre fin au mariage d'enfants et l'Agenda de la fille.