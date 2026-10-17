Sénégal: Sport et inclusion - Un officiel préconise une représentation équitable des femmes dans la gouvernance sportive

Dakar — L'inspecteur de la Jeunesse et des Sports, Moussé Dior Diop, a plaidé, samedi, à Dakar, pour une représentation plus équitable des femmes dans les instances dirigeantes du sport et une lutte accrue contre les discriminations à leur encontre.

"Pour améliorer la place de la femme dans le sport, commençons par renforcer et faire respecter la mixité dans les organisations sportives", a-t-il déclaré.

Il s'exprimait au cours d'un panel, sur le thème "Le sport, outil de transformation économique et de promotion sociale inclusive", organisé dans la cadre de la célébration de la 64e anniversaire de la section sénégalaise de l'Union de la presse francophone (UPF).

L'ancien directeur de cabinet au ministère de la Jeunesse et des Sports a appelé à cette occasion à tirer profit des décrets d'application du Code du sport pour inscrire la parité intégrale dans l'ensemble de l'écosystème sportif.

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Il a également appelé à élargir le champ d'application de la loi de 2010 sur la parité et à mettre en oeuvre des programmes de lutte contre toutes les formes de discrimination et de stigmatisation dans le sport, notamment les propos sexistes à l'égard du sport féminin.

Selon Moussé Dior Diop, le renforcement de la présence des femmes dans le sport et ses instances dirigeantes pourrait avoir des effets positifs sur la gouvernance économique, culturelle, politique et sociale, ainsi que sur la modernisation de la société sénégalaise.

Au-delà de la promotion de l'approche genre, il a prôné la démocratisation de la pratique sportive comme étant une condition essentielle de l'inclusion sociale de la femme, plaidant pour que chaque Sénégalaise souhaitant pratiquer le sport de son choix puisse disposer des conditions nécessaires à sa pratique.

L'inspecteur de la Jeunesse et des Sports a également appelé à un accès équitable des femmes aux ressources économiques et financières générées par les activités sportives.