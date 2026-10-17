Sénégal: FILDAK - Le Caire plaide pour une coopération éditoriale renforcée avec Dakar

Dakar — La membre du conseil d'administration de l'Union des éditeurs égyptiens, Nevine El Tohamy, a plaidé, samedi, à Dakar, pour un renforcement de la coopération entre les maisons d'édition égyptiennes et sénégalaises, notamment dans les domaines de la traduction, de l'échange de droits de publication et de l'intégration des nouvelles technologies dans l'industrie du livre.

"Nous voulons élargir le domaine de coopération dans la traduction et l'échange des droits de publication entre les deux pays", a-t-elle déclaré.

Elle s'exprimait lors d'une conférence sur le thème "L'industrie de l'édition en Égypte : état des lieux et perspectives" organisée au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES), à l'occasion de la journée consacrée à l'Égypte, pays à l'honneur de la 18e édition de la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar (FILDAK).

Mme El Tohamy a souligné la nécessité pour les professionnels de l'édition de s"'s'adapter aux évolutions technologiques, notamment à l'intelligence artificielle (IA), à travers des programmes de formation destinés à leur permettre de maîtriser ces nouveaux outils.

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Elle a insisté sur l'importance de former les acteurs de la chaîne du livre à une "utilisation positive de l'intelligence artificielle", tout en préservant "les activités et les emplois" liés à l'édition.

La responsable égyptienne a également appelé à une "meilleure valorisation du potentiel culturel africain", mettant en avant la richesse du continent en poètes, philosophes et écrivains.

"Nous devons ouvrir de nouvelles frontières devant les maisons d'édition et les livres africains", a-t-elle préconisé, invitant les professionnels du secteur à "mobiliser les outils disponibles pour développer les échanges et renforcer la visibilité des productions littéraires africaines".

Évoquant les relations éditoriales entre l'Égypte et le Sénégal, Mme El Tohamy a relevé l'existence d'une coopération entre les maisons d'édition des deux pays, notamment dans "la production d'ouvrages destinés à l'apprentissage de la langue arabe" et dans le domaine des "livres religieux islamiques".

Elle a estimé que ce partenariat pourrait être davantage développé à travers "la traduction des oeuvres, la circulation des droits de publication et l'élargissement des échanges littéraires" entre les deux pays.

Mme El Tohamy a, par ailleurs, réaffirmé la volonté de l'Égypte de mettre son "expérience culturelle, éditoriale et technologique" au service d'une "coopération plus étroite avec le Sénégal".

Elle a notamment mis en avant les liens de proximité entre les deux peuples, fondés, selon elle, sur des "références sociales, religieuses et culturelles communes".

La 18e édition de la FILDAK se tient du 15 au 19 octobre au CICES, autour du thème "Bibliothèque, transmission et souveraineté".

Les Nouvelles éditions africaines du Sénégal (NEAS) en sont l'institution invitée d'honneur, tandis que l'Égypte est le pays à l'honneur.