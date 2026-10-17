Sénégal: Kaffrine - Une randonnée pédestre pour sensibiliser au dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus

Kaffrine — La direction régionale de la Santé de Kaffrine (centre), en partenariat avec l'Amicale des femmes de l'hôpital régional Thierno Birahim Ndao et la direction régionale de la Famille, a organisé, samedi, une randonnée pédestre dans le cadre de la campagne "Octobre Rose", a constaté l'APS.

Partis de la sphère administrative régionale, les randonneurs ont emprunté plusieurs artères de la ville, notamment le rond-point, la route nationale, le quartier Diamaguène et les environs du marché central.

Tout au long de l'itinéraire, des messages de sensibilisation sur les cancers du sein et du col de l'utérus ont été diffusés, mettant l'accent sur l'importance du dépistage précoce et de la prévention.

La randonnée pédestre a enregistré une forte mobilisation des femmes, du personnel médical, des services régionaux, des forces de sécurité et d'autres acteurs engagés dans la lutte contre le cancer.

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L'adjointe au gouverneur de Kaffrine chargée du développement, Lala Camara, qui a donné le coup d'envoi de la randonnée, s'est félicitée de la mobilisation des participants et l'engagement des différentes structures impliquées dans cette initiative de sensibilisation.

Elle a souligné l'importance du dépistage précoce, de la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV), responsable de la majorité des cancers du col de l'utérus, ainsi que de la prise en charge rapide des cas suspects dans les structures sanitaires.

De son côté, le directeur régional de la Santé de Kaffrine, Dr Ibou Guèye, a indiqué que des plans d'actions spécifiques sont élaborés pour accompagner la campagne "Octobre Rose".

Il a également insisté sur la nécessité de renforcer les actions de prévention, et d'encourager les populations à se rapprocher des services de dépistage des structures de santé afin de bénéficier d'une prise en charge adaptée.