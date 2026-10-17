Sénégal: Ziguinchor - Plus de 100 kits scolaire remis à des élèves issus de familles démunies

17 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ziguinchor — "La Boussole", une association basée à Ziguinchor, a remis samedi 110 kits scolaires à des élèves issus de familles démunies, afin de leur permettre d'étudier dans de meilleures conditions.

"Cette année, nous avons remis 110 kits scolaires. Pour cette 13e édition, nous avons innové en confiant le recensement des bénéficiaires aux responsables d'établissements scolaires, alors que la méthode précédente reposait sur les enquêtes menées par les chefs de quartier", a déclaré le président de l'association, ajoutant que cela répondait à un souci de plus grande transparence.

L'initiative est soutenue par l'Agence universitaire de la francophonie (AUF), Humanité et inclusion (HI) ainsi que par de bonnes volontés basées dans les régions de Ziguinchor et à Dakar.

Sidya Sané a rappelé la genèse de "La Boussole" créée avec des amis, pour aider les nombreux élèves de la commune de Ziguinchor qui "vivent dans des conditions difficiles"'.

Conscients que "l'Etat seul ne peut pas tout faire", ils ont donc décider d'apporter leur contribution dans les différentes politiques publiques de développement local.

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