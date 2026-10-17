Sénégal: Tambacounda signe une convention de partenariat avec une filiale de Senegindia pour un montant de 7 milliards FCFA

Tambacounda — La mairie de Tambacounda (est) a signé, vendredi, une convention de partenariat avec Swami group, filiale de Senegindia, une entreprise sénégalaise spécialisée dans le secteur de la construction immobilière, d'un montant de sept milliards de francs CFA en vue de dynamiser l'économie locale grâce à des projets structurants.

La cérémonie de signature de cette convention a eu lieu dans les locaux de la mairie de Tambacounda en présence du maire Papa Banda Dièye, et du directeur général de Senegindia, Hitesh Gorassia.

"Cette convention prévoit la construction d'une usine de transformation d'huile d'arachide d'une capacité de 60 tonnes par jour", a précisé le communiqué sanctionnant la signature de cette convention.

Une chambre froide géante de 20 000 tonnes de capacité de stockage pour l'oignon et la pomme de terre, alimentée par une centrale solaire sera construite également dans le cadre de cette convention.

Il est attendu la réalisation "d'un parking pour gros porteurs de 10 hectares qui renforcera significativement les recettes municipales".

"Cette convention aura un impact sur le plan social avec la création plus de 500 emplois directs et des centaines d'emplois indirects", selon les parties signataires.