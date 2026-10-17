Sénégal: Nioro du Rip peut s'attendre à de 'récoltes satisfaisantes' suite à une bonne répartition des pluies (SDDR)

Nioro du Rip — La bonne répartition des précipitations au cours de l'hivernage 2026, conjuguée à la disponibilité des semences et des engrais, laisse présager des récoltes satisfaisantes dans le département de Nioro du Rip (Kaolack, centre), malgré des cumuls pluviométriques inférieurs à ceux de l'année dernière, a indiqué le chef du service départemental de développement rural (SDDR), Guy Valentin Médang.

"Globalement, nous sommes satisfaits de la configuration de cet hivernage. Malgré les inquiétudes du début de saison, nous avons enregistré une bonne répartition des pluies dans le temps, ce qui augure de productions et de rendements très satisfaisants au niveau du département", a-t-il déclaré dans un entretien avec l'APS.

Selon M. Médang, les dernières précipitations, enregistrées au cours de la décade précédente, ont également permis aux producteurs de tirer profit des pluies tardives pour les semis d'arachide et de maïs.

Le responsable du SDDR a précisé qu'aucune pluie extrême dépassant 100 millimètres n'a été enregistrée dans le département cette année, le cumul maximal relevé étant de 79 millimètres.

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Il a estimé que cette répartition des précipitations, avec des quantités jugées raisonnables, a favorisé le développement des cultures.

Le département de Nioro entre actuellement dans une phase de maturation et de récolte de plusieurs spéculations. Les récoltes de mil ont démarré, tandis que celles du maïs vert sont en cours depuis près d'un mois. Dans certaines zones, les producteurs ont également commencé à récolter l'arachide, notamment les variétés à cycle court.

Guy Valentin Médang s'est, par ailleurs, réjoui de la diversification des cultures dans le département, qui ne se limite plus à l'arachide, traditionnellement considérée comme la principale spéculation.

"Nous faisons désormais partie du bassin agricole, avec plusieurs spéculations au-delà de l'arachide, qui était la culture reine. Il y a maintenant le maïs, le mil, le sorgho, le riz et le niébé", a-t-il souligné.

Il a notamment relevé la place grandissante du maïs dans le paysage agricole local, estimant que Nioro est en passe de devenir une véritable capitale de cette céréale.

Le chef du SDDR a également salué l'appui de la direction de l'agriculture en semences et en engrais, faisant état d'une augmentation significative des quotas reçus cette année.

Cet accompagnement, a-t-il rappelé, s'inscrit dans les orientations données par le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage lors de sa visite dans le département en juillet, au cours de laquelle il avait appelé à mobiliser les moyens nécessaires pour assurer une bonne campagne agricole.