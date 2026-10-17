Angola: Appel à l'insertion de la pharmacovigilance dans le système de l'éducation nationale

Huambo — L'Inspecteur général de la Santé, Miguel dos Santos Oliveira, a appelé mercredi à Huambo, à l'insertion de la pharmacovigilance dans le système curriculaire scolaire angolais afin de prévenir la falsification et la contrefaçon des médicaments.

Le responsable a fait cet appel lors de la clôture de la quatrième réunion annuelle de pharmacovigilance en Angola, qui a réuni, pendant deux jours, des chercheurs, des universitaires, des médecins et des représentants d'entreprises nationales des 21 provinces du pays, impliquées dans la distribution et la vente de médicaments.

Selon lui, les études sur la qualité, l'importance et la surveillance pharmaceutique devraient commencer à être enseignés dans les écoles de l'enseignement général, les facultés de médecine et dans les établissements de l'enseignement supérieur avec des cursus en sciences de la santé, en vue de mettre en place des mécanismes de prévention contre la falsification et d'assurer une bonne gestion des médicaments.

Il a souligné que la sécurité du patient passe nécessairement par la maîtrise et la connaissance de la pharmacovigilance.

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C'est pourquoi, a-t-il souligné, les institutions nationales de santé, telles que les unités hospitalières du réseau public et privé, la médecine traditionnelle et les organisations philanthropiques doivent accorder une place centrale à ces questions dans leurs activités quotidiennes, surtout lors des journées scientifiques afin de recueillir des contributions actualisées dans ce domaine de la médecine.

En outre, il a plaidé pour l'intégration du système d'inspection aux entreprises d'importation de médicaments et de vente en gros et en détail, ainsi qu'aux agents de la santé qui prescrivent des ordonnances et au consommateur final.

Le directeur général de l'Agence de Réglementation des Médicaments et des Technologies de la Santé (ARMED), José Solino Joel, s'est dit fermement engagé à mettre à disposition et à fournir des médicaments cliniquement sûrs, capables de guérir les malades.

À cet effet, il a mis en garde sur la nécessité de contrôle et de surveillance attentive des frontières nationales, lors de l'entrée des médicaments pour garantir la qualité ou l'acceptation des médicaments fiables.

Organisée par l'ARMED, la réunion a abordé des thèmes sur les bases légales pour la réglementation de la pharmacovigilance, l'importance de la collaboration et de la communication au sein du système national, la qualité des médicaments en circulation en Angola et les mesures visant à minimiser les risques liés à la consommation des médicaments.