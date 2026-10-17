Angola: La hausse du nombre de cas de cancer du sein au pays

Talatona — Le nombre de nouveaux cas de cancer du sein enregistrés par l'Institut angolais de lutte contre le cancer (IACC) est passé de 444 en 2023 à 548 en 2025, soit une augmentation de 104 cas.

Ces chiffres ont été communiqués samedi à Luanda par le secrétaire d'État chargé du secteur hospitalier, Leonardo Inocêncio, en marge d'une rencontre intitulée « Cancer du sein : l'avenir du dépistage précoce », organisée par Soluções Médicas Inteligentes (SMI) dans le cadre de la campagne Octobre rose.

Selon le responsable, l'IACC a déjà diagnostiqué 259 nouveaux cas au cours du premier semestre de cette année.

« Derrière chaque chiffre, il y a une femme, une mère, une fille, une soeur, une professionnelle et, naturellement, une famille confrontée à l'incertitude », a-t-il déclaré.

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Le secrétaire d'État a estimé que ces chiffres soulignaient l'urgence de renforcer les efforts de prévention et de diagnostic précoce. Il a rappelé que « le cancer ne doit pas être une condamnation à mort » et qu'une détection précoce augmente les chances d'efficacité du traitement.

Il a exhorté les femmes à rester attentives aux signes évocateurs de la maladie, notamment l'apparition de nodules, les changements de forme ou de taille des seins, les modifications de la peau ou du mamelon, ainsi que les écoulements anormaux. Il leur a recommandé de consulter sans délai un établissement de santé dès l'apparition de l'un de ces symptômes.

Leonardo Inocêncio a indiqué que l'exécutif entend répondre à ces défis à travers le Plan stratégique multisectoriel 2025-2030 consacré aux maladies non transmissibles, ainsi qu'un programme de formation de 38 000 professionnels de santé, avec un renforcement des compétences en oncologie, en chirurgie, en imagerie médicale et en anatomopathologie.

Il a également estimé que les nouvelles technologies de diagnostic devaient être accessibles à toutes les femmes, indépendamment de leur situation économique ou de leur lieu de résidence.

À cette occasion, le directeur général de Soluções Médicas Inteligentes (SMI), Augusto Delgado, a présenté une solution de dépistage du cancer du sein reposant sur un dispositif thermique portable associé à l'intelligence artificielle, permettant de rapprocher les services de dépistage des communautés.

Selon ses explications, cet appareil compact et facile à manipuler capture cinq images thermiques du sein.

« Les images sont capturées puis transmises à une base de données dans le cloud, où une intelligence artificielle les analyse et génère immédiatement un rapport », a-t-il expliqué.

Pour le responsable, le principal avantage de cette technologie réside dans sa capacité à inverser la logique traditionnelle du dépistage, en permettant d'aller à la rencontre des femmes là où elles se trouvent, sans recourir nécessairement au modèle classique de consultation en présentiel.

Augusto Delgado estime que cette solution est particulièrement adaptée aux campagnes de dépistage à grande échelle organisées sur une journée, notamment auprès des femmes âgées de 25 à 50 ans.

Il a précisé que cette technologie était déjà déployée dans 22 pays, notamment en Europe, aux États-Unis et au Canada, où elle est utilisée dans le domaine de la médecine préventive.

En Angola, SMI est présente depuis plus de trois mois et a déjà noué un partenariat stratégique avec la Ligue angolaise de lutte contre le cancer.

L'entreprise s'est notamment rendue au complexe hospitalier Pedro Maria Tonha Pedalé, dans le service d'oncologie, ainsi qu'à l'Institut angolais de lutte contre le cancer.

L'objectif est d'étendre cette solution à l'ensemble du territoire national, afin de couvrir toutes les régions de l'Angola et de contribuer à l'amélioration de la santé des femmes dans le pays.