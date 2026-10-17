Cote d'Ivoire: Santé des plantes - WAVE Research lance un observatoire régional

L'infrastructure, baptisée Observatoire Dr Katherine Kahn, entend améliorer la surveillance des maladies végétales et anticiper les menaces phytosanitaires en Afrique.

La surveillance des maladies des plantes connaît une avancée en Afrique de l'Ouest. West and Central African Virus Epidemiology (WAVE) Research a inauguré, le 16 octobre 2026, l'Observatoire régional pour la santé des plantes, baptisé Observatoire Dr Katherine Kahn, à son siège situé au Pôle scientifique et d'innovation de l'Université Félix Houphouët-Boigny, à Bingerville.

Cette infrastructure vise à détecter plus tôt les menaces phytosanitaires, à renforcer la coopération scientifique et à contribuer à la sécurité alimentaire.

Lors de la cérémonie, le Dr Abdou Tenkouano, directeur général du Centre international de physiologie et d'écologie des insectes (Icipe), a présenté une stratégie axée sur la prévention des bio-menaces transfrontalières. Son approche repose sur l'anticipation des risques biologiques susceptibles de fragiliser les productions agricoles, plutôt que sur une intervention après l'apparition des crises.

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Ravageurs, virus végétaux et maladies des cultures constituent autant de menaces pour l'agriculture africaine. Pour y faire face, le responsable préconise une surveillance permanente et une meilleure coordination entre les institutions de recherche.

« Comme dans une guerre, il faut de l'intelligence, savoir ce qui se passe, anticiper l'approche de l'ennemi et préparer la réponse », a-t-il expliqué.

L'ICIPE mise notamment sur la gestion intégrée des ravageurs, la lutte biologique, le diagnostic rapide et la modélisation des risques. Parmi ses initiatives figure le système Push-Pull, déployé auprès de plus de 350 000 agriculteurs dans 18 pays africains. L'institution travaille également à la valorisation des insectes comestibles et de la mouche soldat noire, notamment dans la recherche de solutions contre la malnutrition.

WAVE Research et l'ICIPE unissent leurs expertises

L'inauguration a été marquée par la signature d'un mémorandum d'entente entre WAVE Research et l'ICIPE. Ce partenariat vise à rapprocher leurs compétences en virologie, en entomologie et en santé des plantes afin d'améliorer la détection et la lutte contre les agents pathogènes.

Le Pr Justin Pita, directeur exécutif de WAVE Research, a mis en avant la complémentarité des deux institutions. WAVE intervient notamment sur les virus, les bactéries et les champignons, tandis que l'ICIPE apporte son expertise dans l'étude des insectes, dont certains transmettent des agents pathogènes.

Issue d'un projet de recherche mené pendant douze ans en Afrique de l'Ouest et du Centre, WAVE Research est devenue une organisation autonome à but non lucratif. Après son lancement au Nigeria, en juin 2026, elle entend étendre ses activités au service de la santé des plantes et de la sécurité alimentaire.

En Côte d'Ivoire, une station de recherche est envisagée à Djékanou. Elle devrait permettre de tester et de déployer des innovations en collaboration avec les communautés agricoles.

Un hommage à Katherine Kahn

Le nom de l'observatoire rend hommage au Dr Katherine Kahn, dont le soutien a contribué au développement de WAVE Research et de ses activités scientifiques. Cette initiative a bénéficié de l'appui financier de la Fondation Bill & Melinda Gates et du ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (FCDO).

Le Pr Ballo Zié, président de l'Université Félix Houphouët-Boigny, a salué les contributions de la chercheuse, notamment dans la lutte contre les virus du manioc. Il a également exprimé sa reconnaissance aux partenaires financiers pour leur soutien.

À travers cet observatoire, les acteurs de la recherche ambitionnent de mettre en place une veille phytosanitaire régionale permanente, reposant sur les données scientifiques et des technologies avancées, notamment l'imagerie satellitaire. L'objectif est d'anticiper la propagation des bio-menaces, de protéger les cultures et de renforcer la résilience des systèmes agricoles.

Le rapprochement entre WAVE Research et l'ICIPE doit ainsi favoriser la mutualisation des compétences et des ressources pour mieux prévenir les risques qui pèsent sur les productions vivrières et, au-delà, sur la sécurité alimentaire du continent.