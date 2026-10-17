Cote d'Ivoire: Filière coton/Projet Resco - La modernisation de la gestion des sociétés coopératives lancée

L'Organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton de Côte d'Ivoire (Intercoton), à travers le Projet de résilience des systèmes cotonniers du nord de la Côte d'Ivoire (Resco), a organisé, les 6 et 7 octobre 2026, à Yamoussoukro, un atelier.

Il s'agissait d'un atelier de restitution et de validation de l'étude portant sur l'actualisation des logiciels de gestion coopérative et de comptabilité simplifiée, ainsi que sur l'intégration d'un système d'identification et de géoréférencement des sociétés coopératives de la filière coton.

Au coeur de cette rencontre figurait l'actualisation de trois outils complémentaires : le logiciel de gestion coopérative (Gescoop), le logiciel de comptabilité simplifiée (Easycompta) et le Système d'identification intégrant un module de géoréférencement (Sig).

L'objectif est de mettre à la disposition des sociétés coopératives des solutions numériques adaptées à leur fonctionnement actuel, à l'évolution de leur statut et aux nouvelles exigences comptables. Cette démarche vise également à corriger les insuffisances constatées lors de l'utilisation des précédentes applications développées dans le cadre du Projet des pôles agro-industriels du centre (Psac).

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Pour Jean-Baptiste Siontiamma Silué, directeur exécutif de l'Intercoton et coordonnateur du projet Resco, l'actualisation de ces outils répond à la nécessité d'adapter les solutions de gestion aux réalités actuelles des sociétés coopératives et aux réformes du système comptable.

« Le géoréférencement constitue une innovation majeure, en ce sens qu'il permettra de disposer de données précises sur la localisation des coopératives, leurs dirigeants et leur fonctionnement. Le dispositif intégrera également des tableaux de bord destinés à faciliter le travail des gérants et des comptables, tout en améliorant le suivi des activités », a-t-il assuré.

Le coordonnateur du projet Resco a, par ailleurs, insisté sur l'importance de disposer, au sein des coopératives, de personnes ressources maîtrisant l'utilisation des outils informatiques. « Cette exigence est essentielle pour garantir une appropriation durable des applications, assurer la fiabilité des données renseignées et améliorer les performances des organisations bénéficiaires », a estimé Jean-Baptiste Siontiamma Silué.

Bénéficiaire de ces outils, Kassoum Silué, directeur général de la Fédération de la Fpc-CI, a salué la portée de cette initiative, tout en exprimant sa reconnaissance aux partenaires qui accompagnent la modernisation des organisations de producteurs.

« Ces applications constituent des instruments essentiels pour améliorer le fonctionnement des sociétés coopératives, notamment en matière de gestion administrative, de gouvernance et de comptabilité », a-t-il affirmé.

Au terme des deux jours de travaux, la quarantaine de participants a formulé des recommandations qui serviront de base à la finalisation des outils et à leur mise en oeuvre opérationnelle.