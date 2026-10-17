Cote d'Ivoire: Épidémie de fièvre jaune dans le Bounkani - Le gouvernement rassure sur la riposte

Le nord-est de la Côte d'Ivoire fait face à une épidémie de fièvre jaune. Selon les autorités, 23 cas ont été signalés, notamment dans la région du Bounkani, dont 11 décès.

Face à cette situation, le gouvernement ivoirien assure que le pays dispose de suffisamment de doses de vaccin et que des dispositions sont prises pour déployer la riposte.

L'information a été donnée à l'issue du Conseil des ministres du 14 octobre 2026, tenu au palais présidentiel, à Abidjan-Plateau. C'est le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, qui en a fait l'annonce.

Plus de 400 000 doses en stock

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour apaiser les inquiétudes, le porte-parole a donné des précisions sur l'état des réserves. « Nous avons aujourd'hui en stock plus de 400 000 doses de vaccin contre la fièvre jaune », a-t-il affirmé. Par mesure de précaution, des doses supplémentaires ont par ailleurs été commandées afin de renforcer ce stock.

Un appel à la vigilance et à la prévention

Amadou Coulibaly a également lancé un appel à la vigilance et à la prévention. Il a invité toutes les personnes qui ne sont pas encore vaccinées à se rendre dans les centres de santé, où les doses sont disponibles.

Selon lui, la vaccination reste le principal moyen de prévention contre la maladie. « C'est le lieu d'inviter les populations à se faire vacciner contre la fièvre jaune parce qu'elle se prévient quand on est vacciné », a-t-il déclaré.

Une maladie circonscrite à ce stade

Sur l'évolution de la situation, le porte-parole du gouvernement s'est voulu rassurant. Selon lui, la maladie reste, à ce stade, circonscrite à la zone concernée. « Cette maladie est concentrée dans le Bounkani. Pour le moment, on n'a pas eu d'autres éléments qui montrent qu'elle est sortie de cette zone », a précisé Amadou Coulibaly.

Avec 11 décès sur 23 cas signalés, le bilan demeure préoccupant dans cette région du nord-est du pays. Alors que la riposte se met en place, les autorités réitèrent leur message : les doses de vaccin sont disponibles et les personnes qui ne sont pas encore vaccinées sont invitées à se rendre dans les centres de santé les plus proches pour le faire.