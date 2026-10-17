Cote d'Ivoire: Convocations de six cadres du Pdci-Rda - Le vieux parti dénonce une « pression »

Dans une déclaration publiée le 17 octobre 2026, le Pdci-Rda exprime sa solidarité avec ses responsables convoqués devant Mme le Vice-Président, Doyen des juges d'instruction en charge du 8ème cabinet d'instruction au Tribunal de Première instance d'Abidjan et réclame un dialogue national inclusif.

Le parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda) monte au créneau après la convocation de six de ses responsables devant la justice. Dans une déclaration signée par Yapo Yapo Calice, Secrétaire exécutif en chef, le samedi 17 octobre 2026, le parti de Tidjane Thiam dénonce une succession de procédures judiciaires qu'il considère comme une pression sur l'opposition, dans un contexte marqué par les tensions consécutives à la crise électorale d'octobre 2025.

Pour « Le Pdci-Rda, cette succession de procédures visant les responsables de deux grandes formations de l'opposition constitue un signal politique grave. Le Pdci-Rda y voit une nouvelle étape dans la pression exercée sur ceux qui portent une voix différente et réclament des garanties démocratiques pour notre pays », écrit Yapo Yapo Calice dans la déclaration.

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Les personnalités concernées sont Georges Philippe Ezaley, vice-président et conseiller spécial du président du parti, Alain Cocauthrey, ancien ministre et directeur de cabinet de Tidjane Thiam, Mandodja Mbia Roger, directeur général du PDCI-RDA, Yohou Dia Houphouët Augustin, secrétaire exécutif chargé de la mobilisation, ainsi que Fian Hervé et Kouakou Guillaume, tous deux membres du Bureau politique.

Selon le communiqué, les convocations ont été adressées le jeudi 15 octobre et s'échelonnent jusqu'au 23 octobre 2026. Plusieurs font référence à la section antiterroriste du tribunal première instance d'Abidjan. Le parti établit un rapprochement avec l'annonce de convocations visant cinq responsables du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-CI).

Le parti réclame l'apaisement

Pour le parti octogénaire, cette situation constitue un «signal politique grave». La formation politique estime que la multiplication des convocations, dans un contexte de détentions et d'exil de responsables politiques, est incompatible avec les objectifs d'apaisement et de réconciliation nationale. Le Pdci-Rda rejette, par ailleurs, toute assimilation à une organisation criminelle ou terroriste.

« L'expression d'un désaccord doit appartenir à la vie démocratique et ne pourrait constituer une menace contre la République et les institutions qui l'incarnent », soutient la déclaration. Tout en réaffirmant son attachement à une justice indépendante et impartiale, le parti condamne la violence et se dit favorable à la recherche de la vérité sur tout acte répréhensible. Il refuse toutefois que la procédure judiciaire puisse devenir, selon ses termes, une « sanction politique avant tout jugement ».

Un dialogue national inclusif exigé

Face à cette situation, le Pdci-Rda exprime sa solidarité avec les six responsables concernés et leurs familles. Il demande le respect de leurs droits, notamment la présomption d'innocence, l'assistance effective de leurs avocats, l'information sur les faits reprochés et les garanties d'un procès équitable. Le parti réclame l'abandon des poursuites qui ne reposeraient pas sur des faits précis et étayés, ainsi que des mesures d'apaisement comprenant la libération des personnes détenues pour le seul exercice pacifique de leurs droits politiques et la création de conditions favorables au retour sécurisé des exilés.

Enfin, le Pdci-Rda renouvelle son appel au gouvernement en faveur d'un dialogue national inclusif portant sur les libertés publiques, la confiance entre les acteurs politiques et les garanties électorales. Elle interpelle également les institutions nationales de défense des droits humains, les représentants diplomatiques, la Cedeao, l'Union africaine et les Nations unies. Fidèle, selon ses termes, à l'héritage de dialogue et de paix de Félix Houphouët-Boigny, le Pdci-Rda appelle ses militants à rester unis, vigilants et disciplinés, sans céder aux provocations. Il réaffirme sa volonté de défendre la démocratie et le droit des Ivoiriens à choisir librement leur avenir.