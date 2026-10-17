Sénégal: ONU - Un retrait qui vaut victoire pour Macky Sall

À l'issue du vote informel du 16 octobre 2026, Macky Sall retire sa candidature au poste de Secrétaire général de l'Onu. Son communiqué est ciselé : il cite deux parrains, Evariste Ndayishimiye, Président du Burundi et Président en exercice de l'Ua, et Bassirou Diomaye Faye, Président du Sénégal et Président en exercice de la Cedeao. Le message est clair : "je ne suis pas battu, je me retire par concertation africaine".

Pour Macky Sall, c'est une sortie par le haut. Parce qu'au-delà d'un simple retrait de candidature, il évite l'humiliation d'un vote formel perdu. Le straw poll du 16 octobre lui aurait été défavorable, face à une candidate latino-américaine poussée par les Etats-Unis. En se retirant avant, il reste invaincu.

Ensuite, il capitalise politiquement. En nommant les Présidents Ndayishimiye et Diomaye Faye, il montre qu'il a été géré comme candidat de l'Afrique, pas comme candidat isolé. Même son successeur et rival, Diomaye Faye, qui l'a soutenu le 24 septembre sur France 24/RFI, est associé à la décision. C'est un brevet d'unité nationale.

Enfin, il soigne son image d'homme d'Etat responsable, qui privilégie le consensus continental au détriment de son ambition personnelle. Très onusien comme posture.

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Finalement, Macky Sall évite des ratés qui auraient pu le plomber. Ce sont, entre autres, son bilan droits de l'Homme contesté de fin de mandat, les poursuites visant des proches restés au Sénégal, et surtout le veto prévisible d'un membre permanent peu favorable à un ancien chef d'Etat encore actif politiquement. Un échec au Conseil de sécurité aurait été une tache indélébile.

Quoiqu'on dise, au Sénégal notamment, ce retrait le replace. Il n'est plus l'ex-Président en exil, mais l'ancien soutenu par l'actuel Président. Il peut revenir dans le jeu sans être accusé de déserter Dakar pour New York.

À l'international, tout reste ouvert. Poste d'Envoyé spécial pour le Climat, la finance africaine, ou la présidence de la Banque africaine de développement (Bad) à terme. Il a montré qu'il pouvait mobiliser l'Ua et la Cedeao. Il a perdu une bataille protocolaire, il a gagné une stature de médiateur africain.

Macky Sall ne sera certainement pas Secrétaire général de l'Onu cette fois-ci. Mais pourrait être plus utile comme faiseur de rois.