Ile Maurice: Colère en ligne ou coordination des violences ?

Rendez-vous fixés, appels à «eklate» dans plusieurs régions, références à des couteaux et des sabres... Les messages du groupe «TheBurning Paradise» intriguent les enquêteurs. Entre propos tenus dans le feu des échanges et plan coordonné, la frontière reste à tracer.

Des messages attribués aux membres du groupe WhatsApp «The Burning Paradise», qui compterait quelque 630 membres et quatre administrateurs, donnent à lire des incitations à la confrontation, des appels à la mobilisation simultanée dans plusieurs régions et des références à des armes. Leur contenu soulève une question centrale pour les enquêteurs : s'agissait-il de simples échanges de colère ou d'une tentative de coordonner des actions violentes ?

«Bann dimounn ki zot kone, dir zot vini... lerla mo met dan group-la», peut-on lire dans l'un des messages. En substance, l'auteur explique qu'il compte intégrer des personnes de sa connaissance au groupe. Il évoque notamment des jeunes de Mahébourg, dans un message qui laisse entrevoir une volonté de mobiliser des participants au-delà du cercle initial.

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Derrière ces échanges, un mécanisme mérite d'être examiné : l'élargissement du réseau par l'intermédiaire de connaissances, puis la diffusion des appels à agir auprès d'un nombre croissant de personnes. Il reste toutefois à établir qui a effectivement rejoint le groupe, qui a relayé les messages et si les personnes citées ont participé aux violences.

«19 hr kot K...»

L'un des passages fait référence à une heure précise et à un lieu : «19 hr kot K», un magasin d'électroménager. L'auteur affirme qu'il serait accompagné d'une dizaine de camarades et explique avoir ajouté plusieurs personnes au groupe. Ce message constitue néanmoins une piste à confronter aux images de vidéosurveillance, aux témoignages et aux autres éléments recueillis par la police.

D'autres extraits évoquent la nécessité de déclencher des incidents dans plusieurs endroits. «Partou bizin eklate, stasion, lakour...», écrit un interlocuteur. La succession de lieux - stations-service, tribunaux et port - dessine, dans le message de cet auteur, une volonté de multiplier les foyers de tension.

Reste à déterminer si ces références correspondent à des projets concrets, à des provocations ou à des propos tenus dans le feu des échanges. Cette distinction est essentielle pour reconstituer les responsabilités individuelles.

Des armes et de l'essence évoquées

La gravité des conversations tient aussi aux références à des armes. «Gagn drwa tir zouti, kouto, sab, katana, tou gagn drwa servi», affirme un message, dans une formulation qui semble banaliser le recours à différents objets dangereux.

Les messages prennent également une tournure préoccupante lorsqu'un interlocuteur affirme : «Pa pe fer nanye pou nanye... bizin gagn gro kitsoz». La formulation semble suggérer que les risques pris devraient déboucher sur un résultat important. De quel résultat s'agissait-il ? D'un effet de masse, d'une confrontation ou d'un objectif encore indéterminé ? Seule l'analyse intégrale des échanges permettra de mieux comprendre cette logique.

Reconstituer le fil, identifier les auteurs

L'enjeu pour la police ne se limite pas au nombre de membres de «Burning Paradise». Il consiste à reconstituer la chronologie des échanges, à vérifier l'authenticité des captures d'écran et à déterminer qui a lancé les appels, qui les a amplifiés et si des communications extérieures au groupe ont prolongé cette dynamique.

Les horaires mentionnés, les lieux cités et les références aux armes ou aux incendies devront être confrontés aux faits constatés sur le terrain. Il faudra aussi distinguer les administrateurs des simples participants, car la présence dans un groupe WhatsApp ne prouve pas, en soi, une participation à des exactions.

À travers ces conversations, une hypothèse se dessine : celle d'un réseau cherchant à étendre sa mobilisation par cercles successifs et à faire circuler des appels visant plusieurs points de l'île. Mais entre un message incendiaire et une opération coordonnée, il existe une différence que l'enquête devra établir, preuves à l'appui.