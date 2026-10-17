Ile Maurice: Quatre «pyromanes» des réseaux défendent leur «case»

Après la diffusion d'une vidéo montrant Élodie Thomas esquissant ses premiers pas après son intervention chirurgicale à l'hôpital jeudi, les publications qui avaient annoncé sa mort ou évoqué une dissimulation de la vérité suscitent de vives réactions.

Quatre personnalités, accusées d'avoir contribué à attiser les tensions, contestent à des degrés divers les reproches formulés à leur encontre. Sous les publications consacrées à l'état de santé de la jeune femme, des internautes dénoncent ceux qui avaient annoncé sa mort ou laissé entendre que le gouvernement cherchait à dissimuler la vérité. D'autres estiment que ces messages ont alimenté la colère et encouragé des actes de violence.

Parmi les personnalités pointées du doigt figurent l'avocat Anoup Goodary, dont un post a été repartagé sur le Groupe Sel Solution Revolution ; Abdallah Goolamallee, vice-président et porte-parole de la Plateforme Militante ; Darren Seedeeal, reporter de Radio Mo Pep L'Info Libre ; et l'activiste social Jonathan Chatigan.

Jonathan Chatigan se défend d'avoir allumé la mèche

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Contacté, Jonathan Chatigan explique qu'il se trouvait à Sainte-Croix pour un forum lorsqu'il a été surpris par les incidents, notamment les jets de pierres contre le poste de police d'Abercrombie. Il affirme avoir lancé une vidéo en direct, après avoir échangé avec des policiers, afin de signaler la violence des attaques et la nécessité de faire appel à des renforts.

Il conteste fermement l'idée que cette vidéo ait encouragé des violences. Il précise qu'il ne pense pas que les débordements soient liés au live qu'il a réalisé sur le terrain. «Plusieurs facteurs ont contribué à cette situation, notamment la hausse des prix et la réforme concernant l'âge de la retraite. Il existe depuis un certain temps un sentiment de mal-être au sein de la population. Je pense également que la médiatisation autour d'Élodie Thomas, ce jour-là, a contribué à la situation. Il est donc injuste d'affirmer que ces débordements sont dus aux lives.»

Pour l'activiste, le débat ne devrait pas se limiter aux images diffusées en ligne. Il juge injuste de désigner des responsables des débordements sans chercher à comprendre les raisons de la colère.«Zot dir akoz bann video ki mo fer dan site monn insit dimounn fer sa. Kifer pa regle problem ki ena ki mo denonse la ? Bann diskriminasion, ladrog, pena infrastriktir ?» demande-t-il.

Darren Seedeeal invoque son travail de reporter

Darren Seedeeal réfute lui aussi toute incitation à la violence. Il explique s'être rendu à Abercrombie pour exercer son métier de reporter. «J'avais dit depuis le début que le fait d'avoir tiré sur cette fille allait provoquer des problèmes. Zame pa finn ekout zanfan site ni malez Kreol», déplore-t-il.

Selon lui, le malaise social ne date pas des derniers événements. Il rappelle que les artistes comme Sayaa et Bilygane ont déjà attiré l'attention sur les discriminations et les difficultés rencontrées dans certains quartiers. Il considère également que la couverture médiatique des événements a pu inciter des jeunes d'autres régions à rejoindre le mouvement. Il nie toutefois avoir encouragé les débordements et dit avoir, au contraire, contribué à apaiser la situation. Il évoque une précédente affaire de sédition dans laquelle il avait été impliqué et raconte avoir d'abord hésité à lancer un appel au calme. «On m'a appelé pour me demander de passer un message pour apaiser la situation. Sur les conseils de mon homme de loi, je ne l'ai pas fait pour ne pas être piégé et accusé à tort, mais je l'ai fait par la suite», précise-t-il. Les accusations dont il fait l'objet traduisent, selon lui, une volonté de trouver un coupable plutôt que d'examiner les causes profondes des tensions.

Abdallah Goolamallee parle d'interprétation erronée de ses propos

Le vice-président et porte-parole de la Plateforme Militante, Abdallah Goolamallee, tient à clarifier sa position sur ses publications relatives à l'état de santé d'Élodie Thomas : «Je n'ai jamais insinué et je n'ai jamais eu l'intention d'insinuer qu'Élodie Thomas était décédée. Si jamais un post de moi a pu être interprété de cette manière, je le regrette sincèrement.»

Anoup Goodary nie en bloc

L'avocat Anoup Goodary rejette également les reproches qui lui sont faits. Il avait partagé sur Facebook l'opinion d'une internaute, Na Dia, selon laquelle Élodie Thomas était morte et tout avait été fait pour masquer la réalité. Contacté, il nie avoir lui-même tenu de tels propos ou participé à la diffusion de cette information. Il conteste aussi l'interprétation faite de sa publication.