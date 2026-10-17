Ile Maurice: Plus de Rs 3 millions d'objets pillés

Quatre jours après les actes de vandalisme et de pillage survenus lundi soir, le magasin Galaxy de Beau-Bassin reste sous scellés. Les employés s'activent à remettre de l'ordre et à ranger les produits après le saccage. Un premier bilan évalue à plus de Rs 3 millions la valeur des objets emportés par les casseurs, principalement des téléphones portables et des téléviseurs.

Cette estimation ne tient pas compte des dégâts matériels occasionnés au bâtiment ni du manque à gagner du magasin depuis les incidents. Autant de coûts supplémentaires qui devraient alourdir la facture finale.

La direction de Brandhouse, propriétaire de la chaîne de magasins Galaxy, s'emploie actuellement à sécuriser les lieux en vue d'une réouverture envisagée, probablement, la semaine prochaine. Parallèlement, une réclamation sera soumise à l'assureur afin d'obtenir une indemnisation pour les pertes subies.

Toute la scène du pillage a été captée par les caméras de surveillance du magasin. Les images ont été remises aux enquêteurs dans le cadre de l'enquête visant à identifier les auteurs de ces actes.