Ile Maurice: Des troubles à la barre, cinq hommes face à la prison

17 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Keshav Shreedam

Un pneu incendié, des menaces, des injures adressées à des policiers et une intrusion dans un parking abritant des véhicules saisis : à Moka, cinq hommes ont été condamnés pour «Rogue and Vagabond», sur fond de tensions persistantes dans le pays.

Les troubles survenus dans les rues ont désormais des prolongements devant la justice. Jeudi 15 octobre, cinq hommes âgés de 18 à 36 ans ont été condamnés par le tribunal de Moka pour «Rogue and Vagabond». Quatre d'entre eux devront purger un mois de prison et s'acquitter d'une amende de Rs 5 000 chacun. Le cinquième a écopé d'une semaine d'emprisonnement.

Âgé de 19 ans, Nigel Adriano Sansquartier a été condamné pour des faits liés à un rassemblement marqué par l'incendie d'un pneu sur la voie publique. Mohammad Yaseen Rujubally, 23 ans, a été sanctionné pour des menaces proférées lors d'un incident impliquant un groupe qui s'en prenait à un tube lumineux. Deux autres jeunes hommes, Paniken Yagesen, 18 ans, et Kavish Dasrath Ram, 22 ans, ont été condamnés pour des injures adressées à des policiers.

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Le dossier de Mauloboksh Muhammad Saif Ullah, 36 ans, se distingue des quatre autres. Le 13 octobre, il avait été surpris dans le parking de la Financial Crimes Commission, à Moka, en train d'observer l'intérieur de véhicules entreposés dans le yard. Pour ces faits, il a été condamné à une semaine de prison.

Ces décisions interviennent alors que les autorités font face aux conséquences des violences qui ont éclaté le 12 octobre.

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