Ile Maurice: La spirale infernale des «fake news» en ligne

Les récentes tensions qui ont secoué plusieurs régions de l'île ont également trouvé un écho sur les réseaux sociaux. Publications trompeuses, fausses informations, faux profils, propos haineux et messages susceptibles d'attiser les tensions... les plateformes numériques se retrouvent au coeur des préoccupations. Alors que certaines publications contribuent à informer la population, d'autres provoquent la peur, la confusion et la colère.

Face à ces dérives, les autorités ont annoncé un renforcement de la surveillance des réseaux sociaux. La Cybercrime Unit de la police assure un suivi constant des différentes plateformes et prévoit d'ouvrir rapidement des enquêtes visant notamment les auteurs de publications incitant à la haine ou à la violence. Le Central Criminal Investigation Department (CCID) cherche à établir les responsabilités dans les violences qui ont secoué l'île. Plusieurs personnes sont appelées à fournir des explications, certaines en tant que témoins, d'autres en raison de soupçons liés à leurs agissements ou à leurs déclarations. L'enquête vise notamment à faire la lumière sur les éventuelles incitations à la violence.

Distinguer les témoins des coupables

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Qui a participé aux débordements, qui les a encouragés et qui aurait pu contribuer à leur propagation ? C'est désormais l'un des enjeux de l'enquête policière ouverte après les trois premiers jours de violences qui ont ébranlé le pays.

Aux Casernes centrales, le CCID s'attelle à reconstituer le fil des événements. Plusieurs personnes sont appelées à s'expliquer sur leurs agissements, leurs déclarations ou les circonstances dans lesquelles elles se sont retrouvées associées aux incidents. Les enquêteurs doivent distinguer les témoins, susceptibles d'apporter des éléments utiles, des personnes dont le rôle pourrait justifier des investigations plus approfondies.

L'un des volets de l'enquête concerne les propos susceptibles d'avoir encouragé des actes de violence. Les déclarations publiques, les publications sur les réseaux sociaux et les éventuels appels à rejoindre les rassemblements pourraient ainsi être examinés afin de déterminer s'ils présentent un lien avec les débordements constatés sur le terrain. Le gouvernement a d'ailleurs annoncé une surveillance accrue des réseaux sociaux, notamment pour identifier les contenus pouvant constituer une incitation à la violence.

Mais les enquêteurs devront établir une distinction essentielle entre l'expression d'une colère sociale, la participation à une manifestation et une éventuelle implication dans des actes criminels. Les responsabilités individuelles devront être étayées par des éléments de preuve.

Les investigations portent également sur les incendies, les pillages, les dégradations de biens publics et privés ainsi que les infractions au couvre-feu. D'autres arrestations ne sont pas à exclure. Si les auditions, les images de vidéosurveillance et les éléments numériques recueillis permettent d'identifier d'autres personnes susceptibles d'avoir participé aux violences ou de les avoir encouragées, les enquêteurs pourraient procéder à de nouvelles interpellations.