Ile Maurice: Un policier positif à l'alcootest, Osman Mahomed promet des poursuites

Une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, ce samedi, montre un policier en uniforme dont le comportement semble inhabituel après un accident survenu au rond-point de Mapou, vers 6 h 30 du matin. Selon les informations confirmées par le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, le policier impliqué dans cet accident a été contrôlé positif à l'alcootest.

Le ministre affirme avoir vérifié ces informations auprès des Casernes centrales. Il précise que le policier, qui compte près de 25 ans de service, a effectivement été soumis à un test d'alcoolémie dont le résultat s'est révélé positif. L'officier se trouve actuellement en détention.

«Nul n'est au-dessus de la loi», a insisté Osman Mahomed. Il a souligné que le policier devra répondre de ses actes devant la justice, conformément aux nouvelles dispositions plus sévères de la Road Traffic Act, entrées en vigueur au début du mois d'octobre. Le ministre a également réaffirmé l'engagement du gouvernement à renforcer la sécurité routière et à faire respecter la législation.

Les circonstances exactes de l'accident ainsi que le taux d'alcoolémie relevé n'ont pas encore été communiqués.