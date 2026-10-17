Ile Maurice: Navin Ramgoolam - «Nous commençons à sortir des jours sombres»

17 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, s'est adressé à la population pendant le Journal télévisé de la MBC, hier soir, dans un contexte de tensions et de couvre-feu. Touché par la solidarité des Mauriciens mobilisés pour défendre leurs villages et leurs quartiers, il a toutefois appelé à la prudence et à la vigilance.

«Nous commençons à sortir des jours sombres», a laissé entendre le chef du gouvernement, tout en soulignant que la situation exigeait encore des précautions. Il s'est dit satisfait des efforts déployés par la population pour préserver la paix sociale, notamment de la solidarité entre voisins et habitants d'un même quartier.

Le Premier ministre a également salué le travail des policiers et des éléments de la Special Mobile Force (SMF), mobilisés pour rétablir l'ordre public à travers le pays. Il a indiqué que les autorités avaient décidé de prolonger le couvre-feu après discussions fondées sur les rapports de police.

Couvre-feu jusqu'à dimanche

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Le couvre-feu sera maintenu quotidiennement, de 22 heures à 4 h 30, et ce, jusqu'au dimanche 18 octobre. Le changement d'horaire vise à offrir davantage de flexibilité à la population, notamment en cette période de prières.

Navin Ramgoolam a reconnu que les Mauriciens ont des projets pour le week-end, mais il a insisté sur la nécessité de ne prendre aucun risque alors que le pays traverse une période de crise.

Revenant sur les événements de jeudi 15 octobre, il a fait état de 16 arrestations. Il s'est dit soulagé qu'aucun mineur ne figure parmi les personnes interpellées. Le chef du gouvernement a exhorté chaque Mauricien à contribuer au retour au calme, en faisant preuve de responsabilité et en restant vigilant. Pour lui, la solidarité citoyenne constitue un élément essentiel pour rétablir durablement l'ordre et la paix.

Un nouveau bilan est prévu lundi. Les autorités évalueront les événements du week-end et décideront des mesures à prendre en fonction de l'évolution de la situation.

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