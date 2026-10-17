Ile Maurice: Des années de sacrifices réduits à néant en une nuit

Vols avec effraction de marchandises, d'espèces, saccages d'équipements... Les incidents survenus dans plusieurs régions entre les 12 et 14 octobre ont affecté des petits commerces, des restaurants et des établissements touristiques.

À Petite-Rivière, Beau-Bassin, Baie-du-Cap et Pointe-aux-Sables, plusieurs plaintes ont été enregistrées auprès de la police. Certains commerçants ont déclaré des pertes dépassant le million de roupies, tandis qu'une employée a été blessée lors d'une attaque. Deux suspects ont été arrêtés dans l'une de ces affaires.

À Petite-Rivière, un supermarché situé à Camp Benoît a été pris pour cible aux petites heures du mardi 13 octobre. Selon la plainte déposée à la police, une quinzaine d'individus, dont certains masqués, ont forcé les volets métalliques avant de pénétrer dans le commerce. Des produits alimentaires, des denrées surgelées, des cigarettes, des parfums et des cartes téléphoniques ont été emportés, ainsi que Rs 100 000 en espèces. Les passeports du propriétaire et de deux employés ont également été dérobés. La valeur des marchandises volées est estimée à Rs 1,89 million, auxquelles s'ajoutent Rs 35 000 de dégâts matériels. Le propriétaire, un ressortissant bangladais de 38 ans, a indiqué que ses biens n'étaient pas assurés. Des policiers de la Criminal Investigation Division (CID) et du Scene of Crime Office (SOCO) se sont rendus sur place dans le cadre de l'enquête.

À Beau-Bassin, un autre supermarché, situé rue Colonel Maingard, a également été cambriolé avec effraction. Des cigarettes, produits alimentaires réfrigérés, boissons, téléphones portables et documents personnels, une somme de Rs 57 000 et une camionnette ont été volés.Le montant des biens dérobés, sans compter le véhicule, est estimé à Rs 328 875.

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Le propriétaire, également de nationalité bangladaise, a précisé que ses marchandises n'étaient pas assurées. Les lieux étant équipés de caméras de surveillance, les images pourraient être exploitées par les enquêteurs afin d'identifier les auteurs.

Masqués, armés et violents

À Baie-du-Cap, un restaurant situé sur la route côtière a été cambriolé dans la nuit du 13 au 14 octobre. Vers 0 h 45, son propriétaire, qui consultait les images de vidéosurveillance à partir de son téléphone portable, a aperçu plusieurs individus encagoulés à proximité de son établissement. L'un d'eux a sectionné un cadenas à l'aide d'un coupe-boulon pour pénétrer à l'intérieur.

Les intr us, munis notamment d'un sabre, d'une batte de baseball et d'un bâton, ont emporté plusieurs bouteilles de boissons alcoolisées ainsi que Rs 12 000 en espèces. Le préjudice est estimé à Rs 300 000. Deux suspects, âgés de 18 et 20 ans, ont été arrêtés et placés en détention.

À Pointe-aux-Sables, un établissement touristique a également été attaqué le mercredi 14 octobre vers 1 h 40. Sept individus masqués, vêtus de noir et armés d'objets tranchants, ont fait irruption dans les locaux et ont menacé les employés présents.

Une salariée de 22 ans a été blessée au pied droit lorsqu'un cocktail Molotov a été projeté contre une porte. Plusieurs équipements ont été endommagés, notamment des portes, des vitres, des écrans de surveillance et du mobilier. Les assaillants ont également emporté de l'argent, des effets personnels, des boissons et un coffre-fort contenant des bijoux appartenant à des clients. Le préjudice déclaré est estimé à environ Rs 300 000.

D'autres établissements avaient été visés les jours précédents. À Tamarin, un restaurant a été cambriolé entre les 11 et 13 octobre, occasionnant des pertes estimées à Rs 700 000.

À Roche-Bois, une entreprise spécialisée dans les produits alimentaires a été attaquée par une foule de plus de 50 personnes dans la soirée du 12 octobre. Des employés étrangers et un agent de sécurité ont tenté d'empêcher les intrus de pénétrer dans les locaux. Plusieurs marchandises et motocyclettes ont été volées, tandis que des véhicules et des équipements ont été endommagés. Les pertes déclarées s'élèvent à Rs 5,4 millions.

Les différentes plaintes ont été enregistrées auprès des services de police concernés. Les investigations visent notamment à identifier les auteurs des vols et à établir les circonstances de chaque incident.