Ile Maurice: S'écouter et mieux comprendre

Bien qu'elle fasse partie des grandes étapes de la vie d'une femme, la ménopause suscite encore de nombreuses interrogations et reste parfois mal comprise.À l'occasion de la Journée mondiale de la ménopause, célébrée chaque 18 octobre, Sabrina Quirin-Lecellier, Menopause Health Practitioner et fondatrice de MenoWISE, nous aide à mieux comprendre cette période.

Depuis deux ans, Sabrina Quirin-Lecellier accompagne les femmes à différentes étapes de cette transition hormonale, de la périménopause à la ménopause, jusqu'à la postménopause. Elle les aide ainsi à mieux comprendre les changements qu'elles traversent et à mieux cerner les traitements qui sont disponibles à Maurice. Selon ses observations, le manque d'information autour de cette étape reste une réalité pour de nombreuses Mauriciennes.

Certes, elles sont de plus en plus connectées et se tournent vers Internet pour s'informer, mais les informations disponibles en ligne ne sont pas toujours complètes ni fiables. Ce qui peut rendre plus difficile la compréhension des changements liés à la ménopause. D'ailleurs, la Menopause Health Practitioner observe également que beaucoup de femmes subissent les symptômes sans toujours en comprendre l'origine et qu'elles n'abordent pas certains aspects importants de cette période, notamment la santé vaginale.

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Déconstruire les idées reçues

Les bouffées de chaleur : c'est le symptôme le plus souvent associé à la ménopause, mais en réalité, on dénombre plus de 50 symptômes et signes.

50+ :contrairement aux idées reçues, la ménopause ne commence pas nécessairement après 50 ans. « Dans les sessions que j'anime à travers Maurice en partenariat avec l'ER Foundation et PILS, je rencontre beaucoup de jeunes femmes qui accompagnent une proche. Elles réalisent alors que le plus tôt elles sont informées, le mieux c'est. Certaines, qui sont dans la trentaine et qui se demandaient au départ ce qu'elles faisaient la, réalisent finalement qu'elles traversent elles-mêmes la périménopause, » souligne Sabrina.

Après la ménopause : certaines peuvent penser qu'une fois la phase de la ménopause passée, elles en ont terminé avec cette étape. Or, c'est la période de la postménopause. Les symptômes peuvent persister, s'atténuer, s'intensifier ou disparaître. D'où l'importance de ne pas négliger cette étape et de continuer à prendre soin de soi.

Mieux connaître les symptômes

Pendant la ménopause et la postménopause, certains symptômes sont bien connus (bouffées de chaleurs, sueurs nocturnes, variations de l'humeur...), tandis que d'autres, en revanche, sont moins évoqués. Sabrina cite notamment les changements d'odeur corporelle, la perception d'odeurs qui n'existent pas, les saignements des gencives, les sensations de brûlure dans la bouche ou encore une sécheresse vaginale. Certaines femmes peuvent aussi ressentir des crises d'angoisse ou constater des changements soudains dans leurs préférences alimentaires. Elle souligne également que durant cette période, certaines femmes peuvent développer une dépendance à l'alcool.

Briser le silence

« Nepli lepok pou ress trankil ! » Sabrina encourage les femmes à ne pas traverser cette étape de la ménopause en silence. Cependant, elle est consciente qu'il n'est pas toujours facile de dire qu'il faut briser le silence. « A qui le dire quand dans notre entourage, on ne nous comprend pas ? » Il s'agit d'identifier d'abord la bonne personne, qui a suffisamment de savoir, pour en parler. Pour les conseils, on se tourne vers son médecin, son/sa gynécologue, en qui on a confiance. « Quand les femmes parlent, elles aident aussi à changer le regard qu'ont les autres sur les femmes ménopausées. Quand elles brisent le silence, elles donnent l'occasion à d'autres femmes d'en parler, » conclut Sabrina.

Eduquer, informer, sensibiliser

Formée par une école anglaise, Sabrina Quirin-Lecellier s'intéresse aux mécanismes biologiques qui interviennent pendant la ménopause. Ce qui lui permet d'expliquer aux femmes l'impact des changements hormonaux sur leur organisme et les symptômes qui peuvent accompagner ces changements. «Que ce soit en sessions individuelles ou dans des sessions de groupes, à travers Maurice, j'empower les femmes pour qu'elles comprennent leur ménopause, apprennent à gérer cette étape et surtout comprendre les traitements qui sont disponibles à Maurice, » explique-t-elle.

Sabrina est également la fondatrice de MenoWISE (Wellness Insight Support and Empowerment), une structure dédiée à l'accompagnement et à la sensibilisation autour de la menopause. Ce 18 octobre, à l'occasion de la Journée mondiale de la ménopause, elle offrira aux membres du groupe Facebook MenoWISE qui hésitent encore à parler de leur périménopause, de leur ménopause ou de leur postménopause, 20 minutes d'échange individuel gratuit par appel WhatsApp. Une occasion de poser leurs questions et d'aborder le sujet en toute confiance.