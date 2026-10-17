Ile Maurice: Lincoln - Stiebjahn frappent fort d'entrée à Ferney

Le Mauricien Yannick Lincoln et l'Allemand Simon Stiebjahn ont imposé leur rythme dès la première étape du CIEL Fundsmith Colin Mayer Tour, vendredi à Ferney. Le duo du Southern Sports Club s'est offert une avance de plus de sept minutes sur ses premiers poursuivants. Chez les dames, Kimberley Le Court et Heidi Dalton ont également pris les commandes, mais avec une marge nettement plus réduite.

Les favoris n'ont pas tardé à se faire respecter. Pour son premier rendez-vous dans le sud-est de l'île, le Ciel Fundsmith Colin Mayer Tour a vu Yannick Lincoln et Simon Stiebjahn annoncer clairement leurs intentions. Le tandem du Southern Sports Club a signé le meilleur chrono de la journée en 1h59'14, devenant le seul équipage à franchir la barre des deux heures. Une entrée en matière convaincante qui lui permet d'aborder la suite de cette 11e édition dans une position particulièrement favorable.

Sur les sentiers de Ferney, les deux hommes ont bouclé la première étape à une moyenne de 25,6 km/h. Leur avance de 7'18 sur leurs plus proches poursuivants constitue déjà un avantage appréciable dans une compétition qui se dispute sur trois jours. Les Réunionnais Guillaume Deurweilher et Fabien Piffarelly, représentants de Pif Paf, ont pris la deuxième place en 2h06'32.

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Derrière eux, le Slovaque Andrej Kubis, vainqueur de la toute première édition de l'épreuve, et son compatriote Martin Belko ont placé Suncycle Kubisbrothers au troisième rang en 2h10'16. Le tandem réunionnais Jérémy Lenclume - Quentin Soubadou (Team GCCC) suit en 2h13'09, devant leurs compatriotes Anthony Céleste et Nolann Burel, cinquièmes en 2h13'46. Seulement 37 secondes séparent ces deux derniers équipages, laissant entrevoir une bataille intéressante pour les places d'honneur.

Le Court et Dalton sous pression

Chez les dames, Kimberley Le Court et la Sud-Africaine Heidi Dalton ont également répondu aux attentes. Associées sous les couleurs de Ready and Rusty, elles ont remporté cette première étape en 2h52'56. Leur succès ne leur procure toutefois qu'une avance de 2'44 sur Carla De Witt et Stéphanie Domaingue (Glorious Forties), deuxièmes en 2h55'40.

La troisième place est revenue à Géraldine Harel et Carin Stofberg (Tailwind Nutrition), créditées de 2h58'15, à 5'19 des premières. Contrairement à la situation masculine, où un premier écart significatif s'est creusé, la lutte féminine demeure donc relativement serrée. Les prochaines étapes pourraient encore modifier la hiérarchie.

Cette première journée marque également un tournant dans l'histoire du Colin Mayer Tour. Après dix éditions dans l'ouest de Maurice, l'épreuve découvre cette année les reliefs et les paysages du sud-est, avec Ferney comme nouveau centre névralgique.

Les concurrents retrouveront la compétition aujourd'hui pour une deuxième étape empruntant notamment les secteurs de Merandon et de L'Étoile, avant la conclusion de demain.