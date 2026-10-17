Ile Maurice: Luco Tony Malazafaly, l'un des six Malgaches impliqués, est décédé

Luco Tony Malazafaly , un Malgache de 49 ans qui était détenu à la prison de Beau-Bassin, est décédé le mercredi 14 octobre au service pénitentiaire de l'hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle. Les causes exactes de sa mort seront établies à l'issue d'une autopsie qui sera pratiquée aujourd'hui.

Parallèlement, un avis attribué à l'ambassade de Madagascar à Maurice a été diffusé afin de retrouver les proches du défunt et les informer de son décès. Un appel est ainsi lancé à la communauté malgache à cet effet.

Le décès de Luco Tony Malazafaly intervient plus de deux ans et neuf mois après son arrestation dans une affaire de trafic international de stupéfiants présumé.

Arrêtés au large de Saint-Brandon

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Le défunt figurait parmi les six ressortissants malgaches arrêtés en janvier 2024, lors d'une importante opération antidrogue menée en haute mer au large de SaintBrandon, qui avait permis la saisie de 333 kilos de cannabis, estimés à près de Rs 400 millions.

Après plusieurs jours de surveillance et de collecte de renseignements, les éléments de la Force Crime Intelligence Unit, de la Maritime Intelligence Cell et des gardes-côtes avaient intercepté une embarcation baptisée Hydra, transportant six ressortissants malgaches.

Cette intervention, menée dans des conditions particulièrement difficiles, avait nécessité la mobilisation d'environ 60 policiers et officiers de la Mauritius Revenue Authority, ainsi que d'importants moyens logistiques, notamment le patrouilleur Barracuda et un avion Dornier. Trois commandos de la National Coast Guard avaient été légèrement blessés lors de l'opération.

À bord, les policiers avaient découvert 333kilos de cannabis. Les six Malgaches interpellés sont Luco Tony Malazafaly, Jackely Scadiky, Jobila Richard, Aseta Marck Hero, Ismael Aboudou et Janosy Fernand, originaires de Nosy Be et de Beramanja. Quatre Mauriciens, soupçonnés d'avoir participé à la récupération de la cargaison, avaient également été arrêtés.

L'enquête, confiée à l'Anti-Drug and Smuggling Unit, devait notamment permettre d'identifier les commanditaires présumés de ce trafic. Les suspects avaient comparu devant la justice en janvier 2024, avant d'être reconduits en détention.