Ile Maurice: Sydney Pierre n'écarte pas un rapprochement avec le FMP

Sydney Pierre a confirmé sa démission du Parti travailliste et du gouvernement hier. Le député a expliqué que ses prises de position ne correspondaient plus à celles de l'exécutif. Il n'exclut pas de siéger comme député indépendant ni de rejoindre éventuellement le Fron Militan Progresis (FMP) de Paul Bérenger.

«Ma position est différente de celle du gouvernement», a-t-il expliqué pour justifier sa décision. Après réflexion, il estime ne plus pouvoir continuer à soutenir systématiquement la ligne gouvernementale alors que des divergences apparaissent sur certains dossiers. Le député affirme avoir officialisé son départ en envoyant un courriel, accompagné de sa lettre de démission. Il confirme ainsi son retrait du Parti travailliste et du gouvernement, sans toutefois préciser immédiatement la suite de son parcours politique.

Interrogé sur ses intentions futures, Sydney Pierre se montre prudent. Il dit envisager plusieurs possibilités, dont celle de poursuivre son mandat en indépendant. Une autre option serait de rejoindre un groupe parlementaire, mais aucune décision définitive n'a été prise. «Je suis capable de rester un député indépendant et de travailler comme je l'ai fait auparavant», indiquet-il, tout en laissant ouverte la possibilité d'intégrer une formation politique.

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Le FMP, dirigé par Paul Bérenger, figure parmi les options considérées. Sydney Pierre évoque de «bonnes relations» avec Paul Bérenger, mais souligne que son éventuelle adhésion dépendra de plusieurs facteurs, notamment des idées, des valeurs et des critères du parti.

Il refuse cependant de confirmer une décision à ce stade, insistant sur le fait qu'il n'est pas encore prêt à annoncer son prochain engagement politique.

Cette démission ouvre une nouvelle séquence pour le député, qui entend désormais se démarquer de la ligne gouvernementale. Reste à savoir s'il choisira l'indépendance ou s'il rejoindra prochainement les rangs d'une autre formation politique.