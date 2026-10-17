Ethiopie: Le pays et la SFI étudient les possibilités d'investissements privés dans des secteurs économiques clés

Addis Ababa — L'Éthiopie et la Société financière internationale (SFI) ont examiné les moyens de mobiliser les investissements privés dans des secteurs économiques clés, notamment le logement abordable, le transport d'énergie et l'agroalimentaire.

Ces discussions se sont tenues en marge des Assemblées annuelles 2026 du FMI et du Groupe de la Banque mondiale à Bangkok, en Thaïlande, où la délégation éthiopienne a rencontré Makhtar Diop, directeur général de la SFI, afin de renforcer la coopération autour d'initiatives de développement portées par le secteur privé.

Les discussions ont porté principalement sur l'attraction de capitaux privés vers des secteurs stratégiques essentiels à la transformation économique de l'Éthiopie, au développement des infrastructures et à la croissance durable.

Cette collaboration souligne les efforts déployés par l'Éthiopie pour attirer les investissements internationaux et accroître la participation du secteur privé dans des domaines clés du développement, en complément des investissements publics et en soutien aux réformes économiques en cours dans le pays.