Afrique: « L'Égypte considère l'essor de l'Éthiopie comme une menace stratégique », affirme le politologue Al Mariam

Addis Ababa — L'opposition de l'Égypte à la volonté de l'Éthiopie d'obtenir un accès souverain à la mer Rouge, ainsi que sa position concernant les eaux de l'Abay (le Nil), reflètent une stratégie plus large visant à freiner le développement économique et l'influence régionale de l'Éthiopie, a souligné le professeur émérite éthiopien-américain Alemayehu G. Mariam.

S'exprimant dans l'émission « The Pulse of Africa », M. Mariam, qui a enseigné à l'Université d'État de Californie à San Bernardino, a déclaré que les préoccupations stratégiques de l'Égypte allaient au-delà de la sécurité hydrique pour concerner l'équilibre des pouvoirs plus général dans la Corne de l'Afrique et la région de la mer Rouge.

Il a fait remonter les ambitions de l'Égypte concernant l'Éthiopie et le bassin du Nil aux années 1820, lorsque les forces égyptiennes avaient avancé à travers le Soudan dans une tentative infructueuse d'étendre leur contrôle sur la région du Nil.

L'Égypte a ensuite lancé des expéditions militaires contre l'Éthiopie en 1875 et 1876, essuyant des défaites lors des batailles de Gundet et de Gura, respectivement.

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Ces affrontements historiques reflètent une tendance de longue date des efforts égyptiens visant à s'assurer des avantages stratégiques sur l'Éthiopie, notamment en ce qui concerne les eaux du Nil provenant des hauts plateaux éthiopiens, a-t-il déclaré.

Il a fait valoir que les gouvernements égyptiens successifs ont cherché à préserver la position dominante de leur pays dans l'utilisation des eaux du Nil, tandis que les accords de l'époque coloniale et les initiatives diplomatiques ultérieures ont été utilisés pour renforcer des dispositions que l'Éthiopie considère comme restrictives.

Le professeur a affirmé que le droit de l'Éthiopie à exploiter ses ressources naturelles au service du développement s'oppose depuis longtemps aux efforts de l'Égypte visant à préserver sa position historique sur le Nil.

Il a en outre fait valoir que les calculs stratégiques de l'Égypte dépassent le cadre du fleuve, la transformation économique potentielle de l'Éthiopie et son influence régionale croissante occupant une place de plus en plus centrale dans cette rivalité géopolitique.

Selon lui, une Éthiopie plus forte pourrait s'imposer comme un moteur économique pour la Corne de l'Afrique, étendre ses relations commerciales internationales et devenir une puissance régionale majeure.

Al Mariam a fait valoir que la garantie d'un accès fiable à la mer Rouge renforcerait les perspectives économiques de l'Éthiopie en élargissant les opportunités commerciales, en améliorant l'accès aux marchés internationaux et en favorisant le développement de corridors commerciaux.

Il a fait valoir que l'opposition de l'Égypte aux ambitions maritimes de l'Éthiopie reflète la crainte qu'une plus grande connectivité économique et commerciale ne renforce l'influence géopolitique de l'Éthiopie.

Le professeur a qualifié cette opposition de tentative visant à maintenir l'Éthiopie dans une situation de contrainte économique et à limiter son émergence en tant qu'acteur régional plus influent.

Il a également fait valoir que l'Égypte cherche de plus en plus à faire valoir ses intérêts régionaux par le biais d'alliances et de relations politiques, notamment avec l'Érythrée et le Soudan, plutôt que par une confrontation militaire directe.

Selon Al Mariam, ces manoeuvres régionales risquent d'accroître la pression sur l'Éthiopie et de compliquer ses efforts visant à assurer la stabilité intérieure, la croissance économique et une influence régionale accrue.

Abordant plus précisément la question de l'accès maritime, il a souligné que le statut d'État enclavé de l'Éthiopie n'affecte pas seulement sa géographie, mais impose également des coûts économiques et limite ses possibilités en matière de commerce international.

Il a évoqué les liens historiques de l'Éthiopie avec la mer Rouge, notamment sa fédération avec l'Érythrée en 1952, pour souligner que l'accès à la mer constitue depuis longtemps un enjeu majeur dans l'histoire politique et économique du pays.

Al Mariam a en outre fait remarquer qu'un accès fiable à un port maritime pourrait aider l'Éthiopie à développer ses importations et ses exportations, à renforcer le commerce régional et à accroître son poids économique dans la Corne de l'Afrique et, plus largement, dans la région de la mer Rouge.

Il a également mis en avant ce qu'il considère comme une contradiction dans la position de l'Égypte : alors que l'Égypte insiste sur sa dépendance vis-à-vis des eaux du Nil provenant en grande partie d'Éthiopie, a-t-il fait valoir, elle s'oppose aux efforts de l'Éthiopie pour obtenir un accès maritime.

Le professeur a cité la présence de bases militaires gérées par plusieurs pays à Djibouti comme preuve de l'importance stratégique de la région de la mer Rouge et des intérêts géopolitiques liés aux voies maritimes.

Al Mariam a toutefois souligné que ses critiques visaient les politiques et les ambitions stratégiques des dirigeants égyptiens, et non le peuple égyptien.

Selon son analyse, les différends concernant les eaux du Nil et l'accès de l'Éthiopie à la mer Rouge s'inscrivent dans le cadre d'une rivalité régionale plus large, qui englobe le développement économique, l'exploitation des ressources et l'influence géopolitique.