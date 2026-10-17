Ethiopie: Un dialogue préalable à la réunion de Tana met l'accent sur l'autonomie du continent face aux défis liés à la paix et à la sécurité

Addis Ababa — Un dialogue organisé dans le cadre du Forum « Pre-Tana » à Bahir Dar a souligné la nécessité de solutions, d'une diplomatie et d'un dialogue menés par l'Afrique pour relever les défis croissants en matière de paix et de sécurité auxquels le continent est confronté, dans un contexte de dynamiques géopolitiques mondiales en pleine évolution.

Ce dialogue, qui s'est déroulé sous le thème « Naviguer dans un monde en mutation : le rôle de la diplomatie et du dialogue dans la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique », a mis en avant l'importance de renforcer l'autonomie de l'Afrique, d'instaurer une confiance mutuelle et de promouvoir des approches coordonnées en faveur d'une paix durable.

Dans son allocution d'ouverture prononcée au nom du ministre des Affaires étrangères Gedion Timothewos, le chef de cabinet Adam Tesfaye a souligné l'importance du dialogue alors que l'Afrique fait face à des changements géopolitiques rapides, à une fragmentation mondiale et à une incertitude croissante.

Il a souligné que l'évolution du contexte international exigeait des pays africains qu'ils défendent leurs propres solutions, renforcent leur capacité d'action collective et s'appuient sur des instruments durables tels que la diplomatie, le dialogue et la confiance mutuelle.

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Adam a également mis l'accent sur le lien étroit entre souveraineté économique, développement, paix et sécurité, soulignant que la stabilité durable dépendait de la capacité de l'Afrique à renforcer sa résilience économique grâce à l'intégration régionale, à l'industrialisation et à l'expansion des échanges commerciaux dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

Il a en outre mis en avant le rôle de plateformes telles que le Forum de Tana dans la promotion d'un dialogue stratégique, le renforcement de la confiance, l'établissement d'une compréhension commune et la mise en oeuvre de réponses coordonnées, menées par l'Afrique, aux défis de sécurité du continent.

Réaffirmant l'engagement de longue date de l'Éthiopie en faveur de la sécurité collective et de la coexistence pacifique, il a souligné que le dialogue reste la seule voie viable pour parvenir à une paix et une sécurité durables.

Ce dialogue a réuni des diplomates, des universitaires et d'autres parties prenantes afin d'évaluer l'évolution des dynamiques mondiales et régionales, d'explorer le rôle de la diplomatie préventive et du dialogue inclusif, et d'examiner comment des plateformes telles que le Forum de Tana peuvent promouvoir des approches concrètes en faveur de la paix et de la sécurité à travers l'Afrique.

Le dialogue préliminaire au Forum de Tana précède la 12e édition du Forum de haut niveau de Tana sur la sécurité en Afrique, qui se tiendra à Bahir Dar du 23 au 25 octobre 2026, sur le thème « Les voies vers la paix en Afrique : souveraineté économique et transformation géopolitique ».