Ethiopie: L'administration provisoire du Tigray, clé d'une paix durable et du développement - Le président du TDP

Addis Ababa — La mise en place par le gouvernement fédéral d'une administration provisoire de six mois dans la région du Tigray constitue une mesure nécessaire et positive pour garantir une paix durable, promouvoir le développement et rétablir l'ordre constitutionnel, a déclaré Aregawi Berhe, président du Parti démocratique du Tigray (TDP).

Le gouvernement fédéral éthiopien a annoncé vendredi la mise en place d'un gouvernement provisoire chargé de diriger la région du Tigray pendant six mois, avec pour priorités le maintien des services publics, la garantie de la paix et de la sécurité, ainsi que la préparation des élections.

Cette administration devrait donner la priorité aux intérêts nationaux de l'Éthiopie, à son intégrité territoriale et aux intérêts fondamentaux de la population du Tigray.

Jusqu'à la mise en place d'un gouvernement élu, l'administration provisoire se concentrera sur la prestation quotidienne des services publics et sur la création de conditions favorables aux prochaines élections.

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Elle ne prendra pas de décisions ayant des implications stratégiques plus larges et à long terme, et fonctionnera conformément aux directives émises par le gouvernement fédéral.

S'adressant à l'ENA, M. Aregawi s'est félicité de la mise en place de cette administration, qu'il a qualifiée d'étape importante pour relever les défis de la région et créer les conditions d'une paix et d'un développement durables.

Il a salué l'engagement du gouvernement fédéral à apporter un changement global dans la région, soulignant que l'administration provisoire jouerait un rôle significatif dans l'amélioration des conditions de vie de la population du Tigré.

M. Aregawi a exhorté les membres de l'administration à s'acquitter de leurs responsabilités avec diligence et transparence, soulignant la nécessité d'un contrôle rigoureux pour garantir que les initiatives de développement apportent des bénéfices concrets à la population.

Il a également insisté sur l'importance de la discipline et de la responsabilité dans l'exercice des principales missions de l'administration, qui comprennent la préparation des élections, le maintien de la paix et de la sécurité, le rétablissement des institutions gouvernementales, la remise en état des infrastructures endommagées et la facilitation du retour des personnes déplacées.

Le président du TDP a en outre appelé à une mise en oeuvre efficace du mandat de l'administration, affirmant que son succès serait essentiel pour faire progresser la paix durable, le développement et la gouvernance constitutionnelle dans la région.

M. Aregawi a réaffirmé que son parti était prêt à apporter le soutien nécessaire, en collaborant avec la population du Tigray pour promouvoir la paix, faire progresser le développement et contribuer au rétablissement de l'ordre constitutionnel.