Afrique: Coupe de la CAF (2e tour préliminaire aller) - Le CS sfaxien concède le nul face à l'AFAD Plateau (1-1)

17 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Le Club sportif sfaxien a concédé (1-1) face aux Ivoiriens de l'AFAD Plateau (Académie Amadou Diallo), en match comptant pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), disputé samedi, au stade Félix Houphouet-boigny à Abidjan.

Josna Loulendo a ouvert la marque pour les sfaxiens à la 51e avant que Bamba Issiaka Kader n'égalise pour les locaux, à la 79e, remettant les deux formations à égalité.

Le match retour aura lieu samedi prochain sur la pelouse du stade Taieb Mhiri, à partir de 18h.

Pour rappel, le CS Sfaxien s'était qualifié difficilement pour le deuxième tour préliminaire en éliminant les Nigérians de Shooting Stars (2-1) à l'issue des matches aller et retour du premier tour. De son côté, le club ivoirien a éliminé les Sierra-Léonais d'East End Lions grâce à la règle des buts marqués à l'extérieur, après deux matches nuls, (1-1) à domicile à l'aller et (2-2) au retour.

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