Angola: La « Reine du manioc » angolaise parmi les 100 femmes distinguées par l'ONU

Luanda — L'Angolaise Teresa Mariz, connue dans le pays sous le surnom de « Reine du manioc », figure parmi les 100 femmes récemment distinguées par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour leurs qualités de leadership et leur capacité à inspirer dans le secteur agricole.

Aux côtés des Brésiliennes Luena Pataxó et Joana Rodrigues Mousinho, l'entrepreneuse agricole angolaise figure sur la liste des 100 héroïnes des systèmes agroalimentaires et du développement rural, aux côtés d'autres dirigeantes issues de tous les continents, selon une information publiée vendredi sur le site des Nations unies.

Après une carrière couronnée de succès dans le secteur bancaire angolais, la Reine du manioc a fondé, il y a 20 ans, son exploitation agricole, baptisée « T.Mariz », à Luena, dans la province de Moxico. Elle y dirige aujourd'hui une activité de production agricole et d'élevage qui contribue de manière significative à la sécurité alimentaire régionale.

Elle se distingue également par son rôle pionnier dans la production à grande échelle de cette culture essentielle, conjuguant une vision stratégique de la gestion d'entreprise à une expérience pratique du travail de la terre dans un contexte difficile.

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Teresa Mariz a été distinguée pour avoir démontré comment l'entrepreneuriat féminin peut favoriser le développement durable et inspirer une nouvelle génération d'agricultrices sur le continent africain.

Selon l'entrepreneuse agricole, la détermination et l'innovation dans les exploitations constituent des piliers fondamentaux pour nourrir les communautés et transformer les économies rurales.

Cette dirigeante d'entreprise, établie dans la province de Moxico, consacre depuis plus de deux décennies sa vie au renforcement de la production alimentaire locale et au développement rural durable en Angola.

Pour la FAO, le groupe des 100 héroïnes démontre qu'« investir dans les productrices rurales, c'est investir dans l'avenir de l'humanité », grâce à un leadership féminin qui nourrit le monde et protège la planète.

Par leur travail, souligne l'organisation, les femmes récompensées ont ouvert de nouveaux marchés, renforcé la sécurité alimentaire, préservé des ressources naturelles vitales et créé des possibilités d'emploi et de formation pour les générations futures.

L'agence spécialisée des Nations unies souligne également que le parcours de chacune d'entre elles illustre l'alliance entre la force individuelle et l'engagement collectif en faveur de systèmes agroalimentaires plus inclusifs, résilients et équitables.

La FAO ajoute que ces parcours témoignent de la détermination et de l'innovation qui, au quotidien, façonnent l'avenir de l'alimentation, protègent la biodiversité et stimulent le progrès au sein des communautés du monde entier.

« Leurs activités couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur agroalimentaire, de la pêche artisanale à la gestion d'entreprise, de la préservation des savoirs ancestraux au leadership communautaire, démontrant que la transformation durable de la planète s'opère aussi bien sur terre qu'en mer. »

La distinction de ces femmes s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l'alimentation, célébrée ce jour, le 16 octobre.

Cette reconnaissance coïncide avec les célébrations de l'année internationale des femmes agricultrices 2026, proclamée par l'Organisation des Nations unies (ONU), qui vise à mettre en lumière le rôle essentiel des femmes dans les systèmes agroalimentaires, à lutter contre les inégalités structurelles et à promouvoir leur accès aux ressources, notamment à la terre, au crédit et aux technologies.