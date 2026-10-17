Afrique Australe: La gestion partagée de l'eau, un modèle de stabilité pour la SADC, selon le ministre

Luanda — La gestion partagée des ressources en eau et la coopération transfrontalière entre l'Angola et la Namibie constituent des modèles exemplaires de stabilité et de sécurité pour la région de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), a déclaré vendredi à Luanda le ministre angolais de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges.

Dans le cadre des préparatifs de la Biennale de Luanda 2026, prévue les 22 et 23 octobre, autour du thème central « Renforcer la gouvernance de l'eau en Afrique comme instrument de prévention, de médiation et de résolution des conflits », le responsable a souligné que cette « ressource précieuse » constituait un facteur déterminant pour la sécurité hydrique ainsi que pour la stabilité politique et sociale des deux pays.

S'exprimant devant la presse en marge d'une réunion bilatérale tenue vendredi à Luanda avec le ministre namibien de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Modestus Amutse, le ministre a indiqué que cette rencontre avait permis de définir les mécanismes nécessaires au lancement des travaux de construction de l'aménagement hydroélectrique binational de Baynes, dans la province de Cunene.

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Concernant ce projet, le ministre a souligné que le bassin du fleuve Cunene était partagé entre les deux pays et régi par des accords bilatéraux, les commissions techniques compétentes se réunissant périodiquement pour assurer le suivi de sa gestion et régler d'éventuels différends.

À titre d'exemple de cette coopération, il a cité l'aménagement hydroélectrique de Ruacaná, qui fournit de l'électricité à la Namibie tout en bénéficiant également aux populations des localités frontalières angolaises des provinces de Cunene et de Cuando.

Un autre ouvrage mis en avant par le ministre de l'Énergie et de l'Eau est le barrage de Calueque, une infrastructure angolaise qui assure le pompage de l'eau vers la localité d'Oshakati, dans le nord de la Namibie, en vertu d'accords historiques approuvés et maintenus par les deux gouvernements.