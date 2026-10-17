Cote d'Ivoire: '7.5 KM de Côte d'Ivoire' - Victor Yapobi Jr veut fédérer les entreprises autour du sport

Prévue le 14 novembre 2026 au Plateau, à Abidjan, la première édition du 7.5 KM de Côte d'Ivoire ambitionne de faire du sport un levier de cohésion des équipes, de réseautage professionnel et de solidarité.

Le président du comité d'organisation, Victor Yapobi Jr, a présenté, le 16 octobre 2026, à Abidjan, les grandes lignes de cet événement qui se veut un rendez-vous national des entreprises et des institutions.

Faire du sport un outil de cohésion, de performance collective et de rapprochement entre les entreprises ivoiriennes. C'est l'ambition affichée par Victor Yapobi Jr, président du comité d'organisation du 7,5 KM de Côte d'Ivoire, lors du lancement de cet événement prévu le 14 novembre 2026, au Plateau, à Abidjan.

Pour lui, cette initiative va au-delà d'une simple compétition sportive. Elle entend proposer une nouvelle manière aux entreprises et aux institutions de se rencontrer, de se mesurer et de créer des opportunités d'affaires. « Je viens vous présenter une révolution », a-t-il lancé devant les représentants des médias, les dirigeants d'entreprises et les invités présents à la cérémonie.

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Le concept repose sur une compétition par équipes. Chaque entreprise doit mobiliser au moins cinq coureurs, sans limite maximale d'inscriptions. Le classement final sera établi à partir du temps cumulé des cinq meilleurs coureurs de chaque équipe. Ainsi, la victoire ne dépendra pas uniquement de la performance d'un athlète, mais de la capacité de l'entreprise à constituer une équipe performante.

Pour Victor Yapobi Jr, cette formule fait de l'épreuve un défi sportif, mais aussi un exercice de cohésion interne. Elle doit encourager les collaborateurs à se préparer ensemble, à se dépasser et à défendre les couleurs de leur entreprise.

Une marche placée sous le signe de la solidarité

L'événement prévoit également une marche de cinq kilomètres, sans chronométrage ni classement. Ouverte aux collaborateurs qui ne prennent pas part à la course, aux dirigeants et aux supporters, elle sera dédiée à une cause sociale. Selon le président du comité d'organisation, participer à cette marche permettra notamment d'offrir un kit scolaire à un enfant défavorisé.

Après les épreuves, les participants pourront se retrouver au « Village 7.5 », conçu comme un espace de rencontres et d'échanges professionnels. Quatre zones sont annoncées : un espace Business consacré aux entreprises et aux opportunités d'affaires, un espace VIP dédié notamment au bien-être et au réseautage, une zone de restauration ainsi qu'un espace d'animation pour la remise des trophées.

100 entreprises visées pour la première édition

Les organisateurs entendent faire de cette rencontre un rendez-vous annuel du calendrier des entreprises et des institutions ivoiriennes. Pour cette édition inaugurale, ils visent la participation de 100 entreprises, de plus de 3 000 collaborateurs sur la ligne de départ et de plus de 150 décideurs au Village 7.5.

Les retombées attendues dépassent le cadre sportif. Les organisateurs mettent en avant les possibilités de réseautage, la visibilité des entreprises participantes, l'amélioration de la cohésion interne et l'engagement solidaire.

« Notre ambition est de faire du 7.5 KM de Côte d'Ivoire l'événement sportif officiel des entreprises et institutions de notre pays », a déclaré Victor Yapobi Jr.

Le rendez-vous du 14 novembre devra ainsi permettre de mesurer la capacité des entreprises à mobiliser leurs équipes autour d'un objectif commun. Reste à concrétiser les ambitions affichées, notamment en matière de participation et de mobilisation des acteurs économiques. Pour ses initiateurs, l'enjeu est de faire de cette première édition le point de départ d'une tradition où sport, solidarité et relations professionnelles se conjuguent au service de la performance collective.