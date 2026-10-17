Cote d'Ivoire: Abengourou/Amélékia - Une enseignante enceinte agressée, les fonctionnaires manifestent

L'agression d'une enseignante enceinte par un apprenti-chauffeur de taxi-brousse a provoqué une vague d'indignation à Amélékia. Le 15 octobre 2026, fonctionnaires et élèves sont descendus dans les rues pour réclamer justice.

Amélékia, sous-préfecture située à une quinzaine de kilomètres d'Abengourou, a connu une journée de forte tension le 15 octobre 2026. En cause, l'agression d'une enseignante enceinte, survenue la veille dans cette localité.

Pour dénoncer cet acte, les fonctionnaires, toutes catégories confondues, soutenus par les élèves, ont organisé une marche de protestation.

Selon des témoignages recueillis auprès des collègues de la victime, les faits se sont produits le 14 octobre. Ce jour-là, Yao Nadège, professeure d'éducation physique et sportive (EPS), s'était rendue à Abengourou pour faire des courses. Elle était accompagnée d'une collègue qui effectuait également des emplettes dans la capitale de l'Indénié.

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En milieu d'après-midi, les deux enseignantes, leurs achats terminés, rejoignent la gare pour regagner Amélékia. C'est là que l'apprenti-chauffeur du taxi-brousse leur réclame 500 F CFA pour le transport de leurs bagages. Après des négociations, Nadège lui remet 300 F CFA. Le trajet se déroule sans incident jusqu'à leur arrivée à destination.

Mais, au moment de décharger les bagages, le ton monte. Estimant que la somme versée est insuffisante, l'apprenti réclame 200 F CFA supplémentaires pour atteindre les 500 F CFA demandés au départ.

Une discussion s'engage alors entre les deux parties. Estimant avoir déjà perdu suffisamment de temps, l'enseignante tente de récupérer ses bagages pour rentrer chez elle.

C'est à ce moment que la situation dégénère. Selon les témoignages recueillis, l'apprenti lui porte une violente gifle avant de la rouer de coups et de la traîner au sol. Enceinte, la victime reçoit également des coups au ventre alors qu'elle tente de se défendre.

L'intervention de témoins permet finalement de mettre un terme à l'agression. Blessée, l'enseignante est conduite au centre de santé de la localité pour y recevoir des soins.

Une marche pour réclamer justice

Alertés, de nombreux enseignants et autres fonctionnaires se rendent au centre de santé rural d'Amélékia pour s'enquérir de l'état de santé de leur collègue.

La structure sanitaire reste très fréquentée jusqu'à la tombée de la nuit, témoignant de l'émotion suscitée par cette agression.

Le lendemain, 15 octobre, la colère gagne les rues. Les travailleurs de la localité, avec le soutien des élèves, organisent une marche de protestation pour condamner les violences subies par l'enseignante.

Les manifestants déposent une note de protestation à la sous-préfecture et réclament l'arrestation de l'auteur présumé des faits.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l'incident et d'établir les responsabilités.

Quant à Yao Nadège, elle est maintenue en observation au centre de santé. Selon les informations disponibles, son état de santé évolue progressivement vers une amélioration.